הערב ב"מתחזים" עם חיים אתגר: השפית רותי רוסו מפילה מתחזה מפורסם. הוא הציג עצמו כנכה צה"ל שעשה הון בנדל"ן באירופה אבל טעות אחת גורלית הביאה לזיהוי שלו. צפו בהצצה

השפית רותי רוסו מגיעה הערב (שני) לתוכנית "המתחזים" עם חיים אתגר בקשת 12. בתוכנית המסקרנת תחשוף רוסו כיצד זיהתה מתחזה שכוון אליה – איש עסקים לכאורה. המתחזה המפורסם ייפול בתוכנית שתשור, ומובטח לקהל כי הוא יזהה אתו מייד.

צפו בהצצה לתוכנית "המתחזים" עם רותי רוסו:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . המתחזים עם רותי רוסו הצצה (באדיבות קשת 12)

מי אתה משה פוקסמן?

בהצצה ששוחררה לתוכנית נחשפת שיחת טלפון בין רוסו לבין גבר המציג את עצמו בתור "משה פוקסמן". הוא מספר לה כי הוא נכה צה"ל שנפצע בשירות צבאי בלבנון. לדבריו, לאחר הפציעה "עזב את המדינה" ו"עשה את הכסף שלו בגלות". כיום הוא מתעסק, כך הוא טוען, בנדל"ן באירופה.

לאחר השיחה הוא מביע עניין להמשיך ולפתח קשר אישי יותר עם השפית המפורסמת, ללא מתווכים.

הטעות הקריטית של המתחזה

לפי התיאור של חיים אתגר להתרחשויות, הטעות הגדולה שעשה המתחזה הייתה לנסות לדבר עם רותי רוסו באופן ישיר וללא מתווכים – דווקא זו הדרך שבה היא זיהתה אותו והפילה אותו.

התוכנית "מתחזים" עם חיים אתגר ממשיכה להביא סיפורים מרתקים על מתחזים שמנסים להתקרב לדמויות ציבור מוכרות, והפעם נראה כי המתחזה בחר במטרה מאתגרת במיוחד. השידור המלא צפוי להיות משודר הערב בקשת 12.