77 שנים לכנסת, והוויכוח מתחדש: באופוזיציה חלוקים בשאלה האם הגיע הזמן להגדיל את מספר חברי הכנסת, בין התנגדות מוחלטת, זהירות מקצועית וקריאה לחיזוק האיזונים הדמוקרטיים

לרגל ציון 77 שנים להקמת הכנסת, פנינו היום (שני) לראשי סיעות האופוזיציה בשאלה האם לדעתם הגיע הזמן להגדיל את מספר חברי הכנסת, נוכח הגידול המשמעותי באוכלוסיית ישראל מאז קום המדינה.

כיום מכהנים בכנסת 120 חברי כנסת. מספר זה נקבע בשנת 1949, בהשראת מספר החכמים שישבו בכנסת הגדולה בתקופת בית שני. מאז אותה החלטה חלפו יותר משבעה עשורים, ואוכלוסיית ישראל גדלה ביותר מפי עשרה, אך מספר נבחרי הציבור נותר ללא שינוי.

הנושא עלה בשנים האחרונות מעת לעת בשיח הציבורי והאקדמי, בעיקר סביב שאלות של ייצוג, עומס עבודה פרלמנטרי, וחיזוק יכולת הפיקוח של הכנסת על עבודת הממשלה. עם זאת, עד כה לא קודמה חקיקה בנושא.

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שלל את האפשרות באופן חד והשיב: "חס וחלילה". יו"ר יש עתיד, יאיר לפיד, הבהיר כי אינו נוקט עמדה חד משמעית בשלב זה, וציין כי מדובר בסוגיה מקצועית מורכבת הדורשת בחינה מעמיקה ולמידה של ההשלכות השונות.

יו"ר המחנה הממלכתי, בני גנץ, אמר כי אינו פוסל הגדלה של מספר חברי הכנסת, אך הדגיש כי מהלך כזה חייב לבוא לצד איזונים ברורים בין הרשויות ושמירה על יציבות המערכת הדמוקרטית. יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, מסר בתגובה כי הוא תומך בחיזוק הדמוקרטיה הישראלית, מבלי להתייחס ישירות למספר חברי הכנסת עצמו.