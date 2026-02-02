פעוט שרצה לטעום אגוז לכבוד החג נחנק ולמרבה המזל ניצל בזכות פעולות מהירות של פרמדיקים שהגיעו לביתו בבית שמש: "הוא פלט את האוכל מקנה הנשימה ומצבו התייצב"

סעודת ט"ו בשבט כמעט הסתיימה באסון: פעוט שאכל אגוז מלך נחנק במהלך האכילה, וניצל בזכות פרמדיק שביצע בו פעולות היימליך.

כונני מד"א וצוות הצלה של איחוד ההצלה הוזעקו היום (שני) לבית ברמה ג' בבית שמש בעקבות דיווח על ילד שנחנק. הם ביצעו בו פעולות היימליך והצילו את חייו. התינוק לא נזקק לפינוי לבית חולים, לאחר פעולות היימליך מוצלחות ששחררו את האגוז הכלוא.

מתנדב 'צוות הצלה' יהודה גוטליב מוסיף: "כשהגעתי למקום מסרו לי פעוט כבן שנה וחצי עם קשיי נשימה לאחר שלדברי בני משפחתו נחנק מאגוז מלך שאכל לרגל ט"ו בשבט. יחד עם חובשים ופרמדיקים נוספים של מד״א, באופן מיידי התחלנו לבצע בו פעולות מצילות חיים, כולל פעולות היימליך עד שבחסדי שמיים הוא פלט את האוכל מקנה הנשימה ומצבו התייצב".

נזכיר כי עבור ילדים מתחת לגיל 4 אין לתת פירות יבשים שלמים. תמרים, משמשים או שזיפים מיובשים יש לחתוך לחתיכות קטנות מאוד (לפני גיל 4). צימוקים וחמוציות מהווים סכנת חנק ויש להימנע מהם או לטחון אותם.

בנוגע לאגוזים ושקדים – אסור בהחלט לתת אותם לילדים מתחת לגיל 5, מכיוון שהשיניים שלהם עדיין לא יציבות מספיק על מנת לחתוך וללעוס אותם. ניתן לתת שקדים או אגוזים טחונים לפירורים דקים בלבד, ללא שברים כלל.