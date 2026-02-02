בצה״ל מסרו כי התקיפה כוונה למוקדי אמצעי לחימה של חיזבאללה בדרום לבנון, כחלק מהמאמץ למנוע את שיקום יכולותיו הצבאיות של הארגון, וכי הפעילות בוצעה לאחר צעדים לצמצום פגיעה באזרחים

צה"ל תקף לפני זמן קצר מספר מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, זאת במטרה לסכל ניסיונות שיקום והתעצמות של הארגון.

על פי הודעת דובר צה״ל, אחת מהתשתיות שהותקפו מוקמה בלב אוכלוסייה אזרחית. בצה״ל ציינו כי מדובר בדוגמה נוספת לפעילות חיזבאללה מתוך נכסים אזרחיים ולשימוש באזרחי לבנון כמגן אנושי.

עוד נמסר כי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, בהם אזהרות מקדימות לאוכלוסייה באזור.

בצה״ל הדגישו כי פעילות חיזבאללה באתרים אלו מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום ביטחוני על מדינת ישראל, והוסיפו כי צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום.