ראש האופוזיציה יאיר לפיד פנה היום (שני) למפכ"ל המשטרה דני לוי, כשקרא לו להתייצב מול השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

"אני רוצה להגיד מפה למפכ"ל המשטרה דני לוי: הגיע הזמן שתתייצב מול בן גביר. הגיע הזמן שתגיד לו, 'אדוני, אני לא עובד אצלך, אני עובד אצל מדינת ישראל. אני לא השומר שלך, אני שומר על החוק'" אמר לפיד בפתח ישיבת הסיעה של יש עתיד. "הגיע הזמן שתגיד לו: משטרת ישראל תשתתף בלכידת עריקים מצה"ל, מפני שהם עבריינים. אין להם חסינות, לא מעניין את המשטרה איזה קשרים פוליטיים יש להם, הם עבריינים ואנחנו עוצרים עבריינים".

"הגיע הזמן שתגיד לו: השר בן גביר, אנחנו הבנו שאתה חוגג את הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, הבנו שאתה אומר, "לא מפריע לי שערבים הורגים אחד את השני", אבל לנו זה כן מפריע. הם אזרחים ישראלים, והם ראויים להגנה" המשיך. "הגיע הזמן שתגיד לו: משטרת ישראל תתגבר כוחות ביהודה ושומרון, ותפעל נגד הטרוריסטים היהודים האלימים שמשתוללים שם. מחוז ש"י של משטרת ישראל הוא לא סניף של המפלגה שלך.

עוד טען כי "הגיע הזמן שתגיד לו: משטרת ישראל לא פוחדת ולא תפחד לחקור אף אחד שחשוד בשחיתות. לא אכפת לנו כמה הוא חזק ומשפיע ומקורב. לא אכפת לנו אם הוא שר או מנכ"ל. מי שחשוד בפלילים, ייחקר. מי שיהיו נגדו ראיות, יוגש נגדו כתב אישום".

"המפכ"ל, אין לך מה להפסיד. בן גביר ונתניהו כבר מנסים להיפטר ממך, והם יצליחו. התוכנית שלהם היא להאשים אותך בכל הכשלונות, במכת הפרוטקשן בישראל, באלימות נגד נשים, בתאונות הדרכים, באובדן המשילות בנגב" הזהיר לפיד. "הם לא ייקחו אחריות, הם לא מכירים את המושג הזה, "לקחת אחריות". לא משנה מה תעשה, הם יפילו הכל עליך. אז אתה צריך לבחור אם למות זקוף או לחיות על הברכיים".

בסיכום דבריו לפיד הבהיר כי "בניגוד לכל המשמיצים, אני מאמין במשטרה. אין עוד מפלגה בישראל שבשורותיה יש שני חברי כנסת שהיו ניצבים במשטרה. אני מאמין שהשוטרים שלנו הם גיבורי השבעה באוקטובר, והאנשים שבזכותם החברה הישראלית שומרת על צלם אנוש. כל מה שהם צריכים עכשיו הוא שהמפכ"ל שלהם יגיד להם, אנחנו גמרנו להתכופף בפני בן גביר, אנחנו הולכים לעשות את העבודה שלנו, ואנחנו לא שואלים אף אחד איך לעשות אותה".