שון בלו התחיל טרנד ויראלי במיוחד בטיקטוק, בו הוא עושה "סלטה" מעל מפורסמים רבים. עכשיו הוא סוף סוף משחרר את השיר שהתחיל את כל הטרנד

שון בלו משיק סינגל חדש הנושא את שם אלבום הבכורה הקרב, "בלו", שיצא בעוד כחודש. השיר נולד מעיבוד אישי עמוק של טראומה משפחתית, והטרנד הוויראלי שהוביל אליו הגיע לשיאו ברגע משפחתי נוגע ללב.

אתמול (ראשון) סגר הזמר שון בלו שבועיים של טרנד ויראלי ברשת, שבמסגרתו קפץ בסלטות מעל אמנים ושמות בולטים בתעשייה כמו בר ברימר, שחר טבוך, מתן פרץ, טל מוסרי ואנחל בונני. השיא הגיע דווקא ברגע המשפחתי: סלטה מעל אחיו, מתן בלו, הנינג'ה המוכר שעבר אירוע לבבי קשה.

"אני בלו" – שיר מהמקום הכי אישי

הסינגל "אני בלו", שיוצא היום, נושא את שם האלבום כולו ומבטא תהליך אישי של התמודדות.

שון בלו כותב על השיר: " 'אני בלו' הוא שיר שיוצא מהמקום הכי אישי שלי, רגע שבו בחרתי להניח הכל בצד ולהתמקד נטו באמת האמנותית שלי. המוזיקה היא המקום שבו אני מצליח להפוך תחושות מורכבות ליצירה, ואני מקווה שכל מי שישמע אותו ימצא בו גם פיסה מעצמו."

השיר נולד מתוך צורך עמוק לעבד סיפור משפחתי הכולל טראומה, ובאמצעות המוזיקה מצליח בלו לתת ביטוי לתחושות מורכבות ולהפוך אותן ליצירה שמקווה לגעת במאזינים.

הרגע המשפחתי שסגר את הטרנד

בפוסט ששיתף עם עוקביו מסביר שון את המשמעות העמוקה מאחורי הסלטה האחרונה, מעל אחיו. מתן בלו הוא נינג'ה מוכר, שעבר אירוע לבבי קשה: "כולכם מכירים אותי כשון, אבל אני קודם כל אח של לוחם. לפני שנתיים וחצי אחי, מתן בלו, עבר דום לב. הוא היה 'בצד השני' במשך יותר מ-20 דקות, ולמרות שהרופאים לא נתנו לו סיכוי – הוא חזר לחיים בכוחות על-טבעיים".

"בתקופה הזו שמתי את החלומות שלי בצד והפכתי מהאח הקטן לזה שדואג ומנהל הכל", שיתף בלו. "עשיתי את זה באהבה שלמה, כי זה מה שמשפחה עושה ברגעים האלו. אבל השנה החלטתי להחזיר גם את החלום שלי לתמונה. יצרתי אלבום, צילמתי קליפים, ואני חוזר לבמה ולמה שאני הכי אוהב בעולם".

על הסינגל שלו כתב: "הסינגל הכי חשוב שלי: 'אני בלו'. הוא מספר על ההתמודדות שלי ועל הדרך שבה ההורים שלי לימדו אותי להסתכל לקושי בעיניים, לחייך ולהאמין שהכל יסתדר. 'בלו' זה לא רק השם שלי, זו דרך חיים".

הטרנד הוויראלי, שהחל כחלק מקידום הסינגל, הפך להזדמנות לשון בלו לשתף את הקהל בסיפורו האישי ובחזרה שלו ליצירה – דרך מוזיקה ומחוות משפחתית.