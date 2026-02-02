יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח״כ אביגדור ליברמן, האשים היום את ממשלת ה-7 באוקטובר. "ממשלת ישראל בראשות נתניהו משקיעה היום מאות מיליוני שקלים בחמאס"

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח״כ אביגדור ליברמן, אמר היום (שני) בישיבת הסיעה: "חוק ההשתמטות שהממשלה פועלת להעביר בכנסת – פוגע בביטחון מדינת ישראל".

דבריו המלאים: "עם כל מה שאנחנו רואים בחזית מול אויבנו – איראן, חמאס, החות'ים וחיזבאללה, והניסיון של ממשלת ישראל להאריך את שירות הסדיר לחיילי צה"ל ולמילואימניקים, העברת חוק כזה – הינה פגיעה חד משמעית בביטחון ישראל. אני קורא גם לכל חברי האופוזיציה להתאחד ולהפעיל לחץ גם על חברי הקואליציה להתנגד לחוק ההשתמטות. לא ניתן שחוק כזה יעבור.

ממשלת ה-7 באוקטובר ממשיכה לממן את חמאס על חשבון משלמי המסים ואזרחי ישראל. חודשים רבים שהחשמל והמים זורמים לתוך הרצועה על חשבון משלמי המסים. אותן ה-4,200 משאיות שהן בבירור מקור המימון העיקרי של חמאס, מגיעות מתוך תקציב משרד הביטחון. לפי הערכת של גורמי הביטחון, חמאס משתלט על 80% מאותן משאיות הסיוע לכאורה.

פינוי ההריסות ברפיח מוכיח שמדינת ישראל משתתפת באופן פעיל בשיקום הרצועה. לא די בכך, גם כל המעברים פועלים: כיסופים, זיקים, וכרם שלום. רק ההשקעה בכרם שלום היא עשרות מיליוני שקלים – שוב מכספי משלם המסים הישראלי.

בסופו של דבר, ממשלת ישראל בראשות נתניהו משקיעה היום מאות מיליוני שקלים בחמאס. אי אפשר לפספס שחמאס ממשיך להתחזק בכל יום. זה ניצחון מוחלט? זה ביזיון מוחלט".