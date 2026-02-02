המשטרה עדכנה כעת (שני) כי הכניסה לעיר ירושלים, באזור גינות סחרוב, נחסמה לתנועת כלי רכב לשני הכיוונים. זאת בעקבות טיפול המשטרה ברכב חשוד.
ברכב אותר ע״י שוטרי מחוז ירושלים, פלסטיני תושב יו"ש ללא אישור שהייה, וכן עלה החשד לזיוף סימני הרכב. לאחר שהשוטרים העלו את החשד, זומנו למקום חבלני המשטרה שערכו בדיקה וחיפוש, ואיתרו מספר סכינים וכן פריט לבוש צבאי.
החשוד כבן 49, נעצר להמשך חקירה בימ"ר ירושלים.
מהמשטרה נמסר: "שוטרי מחוז ירושלים ימשיכו לפעול ולהגיב במהירות לכל דיווח ולכל חשד, במטרה לנטרל איומים ולשמור על שלומם וביטחונם של תושבי העיר".
