מהילדות בדרום תל אביב ועד הניצחון באירוויזיון והשאת משואה: עשרה דברים שלא ידעתם על דנה אינטרנשיונל – הקריירה, הסערות והרגעים שעיצבו את אחת הדמויות שהכי מזוהות עם הפופ הישראלי

מהילדה מתל אביב, דרך השינוי המגדרי והסערות, הזכייה ההיסטורית באירוויזיון – ועד השאת משואה ביום העצמאות. דנה אינטרנשיונל היא אחת הדמויות המזוהות ביותר עם הפופ הישראלי. לרגל יום הולדתה, עשרה דברים שלא ידעתם.

1. הבית התימני הפשוט

דנה נולדה וגדלה בדרום תל אביב, למשפחה ממוצא תימני. אמא שלה עבדה קשה כדי לממן לה ולאחותה שיעורי מוזיקה, גם כשלא היה פשוט לסגור את החודש.

2. הזהות המגדרית

כבר בגיל צעיר דנה הרגישה חוסר התאמה בין מי שהיא לבין מה שהעולם רואה. היא סיפרה שמעולם לא חוותה את עצמה כגבר, והתחושה הזו ליוותה אותה לאורך השנים. בהמשך החליטה לעבור תהליך התאמה מגדרית – החלטה ששינתה את מסלול חייה.

4. החיבור עם עופר ניסים

החיבור עם עופר ניסים לא היה רק מקצועי – הוא היה האיש שעמד מאחורי בניית הדרך שלה בתחילת הקריירה, דחף אותה קדימה והיה שותף להפיכתה מדמות שוליים לאחת הדמויות המזוהות בפופ הישראלי.

5. החרם בעולם הערבי

האלבומים שלה נאסרו במדינות ערב – אבל נמכרו שם בעותקים פיראטיים בהיקפים מטורפים. הקהל שר, גם בלי לדעת מי עומדת מאחורי הקול.

6. הדרך לאירוויזיון

לפני "דיווה", היא ניסתה להגיע לתחרות – ונשארה במקום השני. שנה אחר כך נבחרה שוב, והפעם זה הצליח.

7. שמלת הנוצות שהפכה לאייקון

שמלת הנוצות מאירוויזיון 1998, שעיצב ז'אן-פול גוטייה, הפכה לאחד הדימויים המזוהים ביותר עם הזכייה – ולרגע בלתי נשכח בתולדות התחרות.

8. החזרה לאירוויזיון

אחרי הזכייה האייקונית עם "דיווה", דנה חזרה לייצג את ישראל גם ב-2011 עם השיר "Ding Dong". הפעם זה נגמר במקום ה-15 בחצי הגמר, והיא לא העפילה לגמר, אבל עצם החזרה לבמה האירופית עוררה עניין גדול.

9. הקריירה הבינלאומית

לאחר הזכייה הופיעה ברחבי אירופה, חתמה בחברות תקליטים בינלאומיות והפכה לדמות מוכרת גם מחוץ לישראל.

10. הדלקת המשואה

ב־2025 היא נבחרה להשיא משואה בטקס יום העצמאות. רגע שסגר מעגל – מהשוליים למרכז הבמה של מדינת ישראל.