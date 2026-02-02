שנת 2025 תיזכר כשנה המדממת ביותר בתולדות המגזר הערבי עם 252 נרצחים. בזמן שכולם מפנים אצבע מאשימה לממשלה ולמשטרה – ובצדק – אשרף אל-מועלם קורא לחברה הערבית להפסיק להסתתר מאחורי התירוצים: "בלי שינוי פנימי, גם אלף שוטרים לא יעזרו"
המערב הפרוע של 2025
המספרים של השנה החולפת פשוט בלתי נתפסים: 252 בני אדם קיפחו את חייהם במרחץ דמים בלתי פוסק. זהו שיא קטלני שמשמעותו רצח כמעט בכל יומיים. כשמביטים על נתוני האכיפה, התמונה הופכת למייאשת עוד יותר – רק כ-15% ממקרי הרצח פוענחו.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
הדרישה מהמשטרה ומממשלת ישראל היא מוצדקת מאין כמוה. חוסר המשילות, הנשק הבלתי חוקי שזורם ברחובות והיעדר ההרתעה מול ארגוני הפרוטקשן הם מחדל לאומי. אבל בתוך הכאב והזעם, עולה קולו של אשרף "האח" (אשרף אל-מועלם), שמבקש לדבר על מה שקורה בתוך הבית.
האלימות לא צצה בחלל ריק
אשרף, דמות מוכרת ומחנכת, לא חושש לגעת בפצעים הפתוחים של החברה הערבית. בשיחותיו הוא מציב מראה מורכבת:
"הכאב אמיתי, והדם שזורם ברחובות הוא הדם של הילדים שלנו. נכון, המשטרה חייבת להיות כאן בכוחות מתוגברים ובפענוח יעיל, אבל אנחנו חייבים לשאול את עצמנו – מאיפה מגיע הרוצח? הוא צמח בתוך הקהילה שלנו."
לדבריו, האלימות מושרשת בתוך תרבות שחייבת להשתנות: סכסוכי החמולות: שהופכים כל ויכוח קטן לשדה קרב. תרבות ה"ח'אוה" (דמי חסות): שהפכה לנורמה כלכלית בחלק מהמקומות. קשר השתיקה: חוסר שיתוף הפעולה עם רשויות החוק, הנובע לעיתים מפחד ולעיתים מחוסר אמון בסיסי.
לא "האשמת הקורבן", אלא לקיחת אחריות
אל-מועלם מדגיש כי לא מדובר בניסיון להסיר אחריות מהמדינה, אלא בהבנה ששינוי חיצוני לא יחזיק מעמד ללא תשתית פנימית.
את הדור הצעיר? הוא תוהה. "כשאנחנו רואים נער שרואה בנשק סמל סטטוס ובאלימות פתרון לגיטימי, איפה ההנהגה המקומית? איפה המורים? איפה המנהיגות הדתית?".
המסר של אשרף ברור: המשטרה חייבת לאסוף את הנשק ולעצור את הפושעים, אבל החברה הערבית חייבת להוקיע אותם מתוכה. "בלי להפסיק את מעגלי הנקמה ובלי להבין שחיי אדם קדושים יותר מ'כבוד המשפחה', גם אכיפה מושלמת תהיה רק פלסטר על פצע עמוק ומדמם".
החברה הישראלית כולה צריכה שהמגזר הערבי יהיה בטוח, אך המפתח נמצא בשילוב ידיים: אגרוף ברזל משטרתי נגד הפשיעה, יחד עם יד מושטת לשינוי תרבותי וחינוכי עמוק מתוך הקהילה. כפי שאומר אשרף אל-מועלם: "הגיע הזמן להסתכל פנימה. זה בידיים שלנו."
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים