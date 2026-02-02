נתוני הצפייה חושפים דומיננטיות של 'המהדורה המוקדמת' בשעה 19:00, בעוד מהדורת חדשות 14 מבססת את מעמדה כחדשות השנייה בגודלה בישראל עם פער משמעותי מרשת 13

קרב הרייטינג של ערב האתמול נפתח ברצועת השעה 19:00, שם 'המהדורה המוקדמת' של קשת 12 הובילה בביטחון עם 10.1%. במאבק על המקום השני בשעה זו, גברו שלזינגר וברדוגו בערוץ 14 עם 5.5% על תוכנית 'אזור בחירה' ברשת 13 שקיבלה 5.4%. ברצועה המקבילה, 'שבע עם ליאל ורועי' בכאן 11 הסתפקה ב-2%, בעוד שרון גל ב-i24News רשם 1%.

בגזרת המהדורות המרכזיות, חדשות 12 שומרת על הכתר עם 13.4%. חדשות 14 ממשיכה להציג נתונים חזקים ומדורגת כמהדורה השנייה הנצפית ביותר עם 7.4%, כשהיא פותחת פער על חדשות 13 שרשמה 5.5%. מהדורת חדשות הערב של כאן 11 קיבלה 3.4%, וחדשות i24News עמדו על 1%.

בפריים טיים, 'מועדון לילה' של קשת 12 רשמה נתון גבוה של 17.8%, מול 'משחקי השף' ברשת 13 שקיבלה 9.4%. 'הפטריוטים' בערוץ 14 הציגו נתון יציב של 8.7%, ו'האחוזון העליון' בכאן 11 נותרה עם 2.1%. ברצועת הלייט נייט, גיא פינס הוביל עם 10.8%, 'הצינור' קיבלה 5.9%, 'פתחי ושי' בערוץ 14 עם 3.7% וחדשות הלילה בכאן 11 סגרו את הערב עם 1.2%.