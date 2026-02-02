לאחר שטען שנפגש עם קטאר רק בנוכחות משפחות חטופים – דווח בכאן רש ב' שלפיד נפגש פעם נוספים עם גורמים קטאריים, לבד. לכל הפרטים

ראש האופוזיציה יאיר לפיד נפגש עם בכירים קטרים לפגישה מצומצמת ללא נציגות של משפחות חטופים, זאת בניגוד לטענתו – כך דווח היום (שני) בכאן חדשות ברשת ב'. לאחר הפגישה, שבה השתתף הצוות של לפיד והקטרים, התקיימה פגישה נוספת בהשתתפות משפחות חטופים.

בשתי הפגישות, שיבח לפיד את תפקוד הקטרים במו"מ לשחרור החטופים, והצדדים דיברו על שיפור היחסים בין המדינות ועל שיתוף פעולה בעתיד. בפגישה השנייה השתתפו נציגים של שלוש משפחות חטופים, ולאחריה אכן סיפר לפיד עליה בתקשורת.

הסערה החלה אמש לאחר שלפיד כתב כי "לא היו לי פגישות עם קטאר. היתה פגישה אחת ביחד עם משפחות חטופים שכמובן דיווחנו עליה בתקשורת". עוד הוא הוסיף: "לא קיבלנו בסתר כסף מקטאר בזמן מלחמה כמו בכירי לשכת נתניהו, לא העברנו מיליוני דולרים כל חודש לזרוע הצבאית של החמאס כמו נתניהו עצמו, לא ישבנו בבית הלבן וביקשנו סליחה מקטאר כמו ילדים נזופים. את כל זה עשה הבוס שלך".

עוד אמר לפיד: "מחר אניח על שולחן הכנסת את הצעת חוק 'הכרזה על קטר כמדינת אויב. ההצעה מבקשת לקבוע בחוק כי קטאר תוגדר כמדינת אויב וכי כלל ההוראות החלות בדין הישראלי על מדינות אויב, בכל צורות החקיקה – יחולו עליה.

מזה שנים שמדינת קטאר פועלת באופן שיטתי ומתמשך בניגוד לאינטרסים הביטחוניים והמדיניים של מדינת ישראל. תוך שהיא תומכת ומממנת ארגוני טרור הנלחמים בישראל, ובראשם ארגון הטרור חמאס".

כלומר, על פי הדיווח, על אף הכחשתו של לפיד כי הוא לא נפגש עם גורמים קטריים לבדו, אלא רק עם משפחות חטופים – הדבר אכן קרה והוא הסתיר זאת מהציבור.

את הדברים האלו הוא אמר בתגובה לכך שינון מגל פרסם: "מי הגורם שארגן ללפיד וגנץ את הפגישות עם הקטרים?".

מלשכת ראש האופוזיציה לפיד נמסר בתגובה: "כפי שפורסם בזמן אמת לפיד וצוותו ישבו עם הנציג הקטארי לדיון שעסק בשאלת החטופים, ואז הצטרפו אליהם משפחות החטופים. לשכת נתניהו לעומת זאת קיבלה מיליוני דולרים בסתר מהקטארים, נתניהו השתמש בקטארים כדי להעביר עשרות מיליוני דולרים במזוודות כסף לזרוע הצבאית של החמאס, ונתניהו ישב בבית הלבן והתנצל כמו ילד נזוף בפני הקטארים על התקיפה בדוחה והתחייב "שזה לא יקרה יותר".

עוד נמסר מלשכתו של לפיד כי "מטרתן היחידה של ההדלפות ההיסטריות האלה היא להסיט את הדיון מהחוק שלפיד הניח על שולחן הכנסת לפיו תוגדר קטאר כמדינת אויב. אנחנו ממליצים ללשכת ראש ההמשלה לתמוך בחוק במקום להמשיך למכור תמורת בצע כסף את ביטחון מדינת ישראל".