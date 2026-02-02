איראן ממשיכה להיערך לקראת מתקפה מארה"ב, וברקע המתיחות במזרח התיכון – שיגרה אזהרה לשלוחותיה כמו חיזבאללה, חמאס והמיליציות הפרו-איראניות בעיראק

ברקע הדיווחים כי ארה"ב מתכנסת למשא ומתן עם איראן, הבוקר (שני) דווח בעיתון הלבנוני "אל-אח'בר", כי גורם בכיר באחת המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, אמר כי איראן הודיעה לבעלות בריתה כי יש צורך להיערך לכל התרחישים – כולל מלחמה כוללת.

עוד ציין הגורם כי האיומים הישראליים החוזרים ונשנים להפציץ מטרות בתוך איראן ומדינות אחרות באזור הם גורם נוסף בהעלאת רמת המוכנות. הוא הוסיף: "ההכנות המתקיימות כעת הן רציניות ואינן למטרות ראווה, אלא חלק מהכנה לקראת תרחישים המטופלים ברמות הגבוהות ביותר".

במקביל לכך, בישראל הציבו 3 תנאים לארה"ב ברקע המגעים לעסקה, הכוללים הסרה של איום הגרעין, הטילים הבליסטיים והפרוקסי – חיזבאללה וחמאס.