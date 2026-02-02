בישראל ובמצרים אישרו כי מעבר רפיח נפתח לתנועה בשני הכיוונים, כשפעימה ראשונה של עזתים כבר חזרה לרצועה. מדי יום 50 עזתים ייכנסו לרצועה, ו-150 יצאו למצרים

אחרי פתיחה ניסיונית ראשונה אתמול, גורמים בישראל ובמצרים אישרו כי מעבר רפיח נפתח הבוקר (שני) באופן רשמי לשני הכיוונים, כשפעימה ראשונה של עזתים כבר חזרה לרצועה. המעבר יופעל על ידי נציגי ארגון EUBAM של האיחוד האירופי, שיעבדו בתיאום עם מצרים.

על פי התכנון, המעבר יעבוד שש שעות ביום – מהשעה 9:00 בבוקר עד 15:00 בצהריים. מדי יום ייצאו מרצועת עזה 150 עזתים, ובמקביל 50 תושבים עזתים יורשו להיכנס ממצרים לתוך הרצועה.

מדי יום, מצרים תעביר רשימה של עזתים שמבקשים להיכנס לרצועה, וכניסתם תתאפשר ביום שלמחרת אחרי בדיקה ביטחונית. באופן דומה, הארגון האירופי יעביר למצרים רשימה של 150 עזתים שמבקשים לצאת מהרצועה – כולל היעד הסופי שלהם – ובקהיר יוכלו לאשר או לדחות את הבקשות.