הסערה הבאה? אושיית הרשת והמשפיענית אדל בספלוב, נשאלה בסשן שאלות ותשובות בחשבון האינסטגרם שלה, האם יש לה חברות שמאלנית – כך היא הגיבה

המשפיענית ואושיית הרשת אדל בספלוב, נשאלה אמש (ראשון) בסשן שאלות ותשובות בחשבון האינסטגרם שלה, האם יש לה חברות שמאלנית, בתגובה היא השיבה: "ממש לא!!".

נזכיר כי לני כשנתיים, עוררה בספלוב סערה, לאחר שעל פי הפרסום של ערן סויסה, היא שלחה הודעה בקבוצת הוואטסאפ של הורי הגן בו רשומים גם ילדיה, ובה היא מבקשת להוציא את הילדים הערבים מהגן.

ילדה של בספלוב היה אז בגן פעוטות בתל אביב, ואת ההודעה שעוררה סערה רבה ברשתות, שלחה אדל לאחר שהגיע לגן זוג הורים ערבים עם בתם להסתגלות.

"בואו נעשה את זה נורא פשוט" כתבה, "אם זה לא היה המצב של היום, אף אחד לא היה מדבר ולא אומר מילה. אבל מבחינתי ילד ערבי עם הורים ערבים, לא יכולים להיות בגן של הילדים שלי. גם המחבל שביצע בשבוע שעבר פיגוע בירושלים היה ערבי ישראלי ולא בא לי את זה.

אנחנו רוב בגן ואני אחליט שלא יהיה לי ילד ערבי בגן ולא הורים ערבים ועד שהיא לא תבין את זה, אני גם אדבר איתה", כתבה בספלוב לגננת.

לאחר פרסום ההקלטה, הרשת געשה ומאות גולשים כינו את בספלוב: גזענית, בושה למדינת ישראל ואך כאלו שהשוו אותה לנאצית. אדל לא נשארה חייבת ופתחה בסדרת סטורים כועסים בהם היא מאשימה את המגיבים בהתייפיפות.

"מאמינה שאם אני אכנס לכל אחד ואחת מכם לפלאפון, אני אמצא דיבורים אפילו קשים יותר על ערבים, אז אל תנסו לשחק לי אותה פתאום לא מפחדים", אמרה בכעס.

בספלוב מסרה בתגובה: "אני מאוד מתנצלת. אין לי דברים רעים להגיד על ערביי ישראל, אבל הפיגועים שהיו עכשיו בישראל נעשו על ידי ערבים ישראלים ואני מפחדת שכרגע הילדים שלי ילכו לגן עם ילדים והורים ערבים. אנחנו בתקופה מלחיצה ואני לא רוצה לשבת בבית בחרדות על הילדים שלי. זו האמת".