מותו של נסראללה האב בשנות התשעים לחייו מגיע לאחר שורת מכות קשות שספגה המשפחה, הכוללות את חיסול בנו ומות רעייתו בפרק זמן קצר שזעזע את ארגון הטרור

אבל בחיזבאללה ובאיראן: ערוצים לבנוניים מדווחים הבוקר (שני) כי עבד אל-כרים נסראללה, אביו של מזכ"ל הארגון שחוסל, הלך לעולמו. הדיווחים על מותו החלו להתפשט בכלי התקשורת המזוהים עם חיזבאללה בלבנון ובתקשורת הממשלתית באיראן, המבכים את פטירתו של מי שנחשב לדמות סמלית עבור תומכי "ציר הרשע".

נסראללה האב, שבניגוד לבנו שמר לאורך כל חייו על פרופיל ציבורי נמוך, נפטר כשהוא בשנות השמונים המאוחרות לחייו. פטירתו חותמת תקופה קשה במיוחד עבור המשפחה, שכן הוא הלך לעולמו זמן קצר בלבד לאחר ששכל את אשתו ואת בנו הארכי-טרוריסט, בשרשרת אירועים דרמטית שזעזעה את התא המשפחתי ואת הנהגת ארגון הטרור הרצחני כולו.

נכון לשעה זו, טרם פורסמו פרטים רשמיים על מועד ההלוויה או על סיבת המוות המדויקת, אך בעולם הערבי מציינים כי מותו מסמל את התפוררות השושלת האישית של מי שעמד בראש הארגון במשך עשורים.