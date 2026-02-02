צמרת הצבא הציגה לדרג המדיני תוכניות לשלב ב' הכוללות תקיפות אוויריות נגד התעצמות חמאס, לצד תוכנית מגירה אגרסיבית לכיבוש מחדש של הרצועה בתוך שבועות ספורים

עם הכניסה לשלב ב' של הלחימה בעזה, הציגה צמרת צה"ל לראש הממשלה בנימין נתניהו שורה של חלופות למדיניות הפעלת הכוח ברצועה. על פי הדיווח בגלי צה"ל, בין האפשרויות המרכזיות שהוצגו היא העתקת "מודל לבנון" לעזה, שמשמעותה ביצוע תקיפות מהאוויר לסיכול ניסיונות שיקום והתעצמות של חמאס, בדומה למנגנון שנוצר מול חיזבאללה לאחר הסכם הפסקת האש בצפון.

הדרג המדיני טרם קיבל החלטה בנושא, ובצה"ל מעריכים כי בתוך מספר שבועות תתבהר התמונה סביב אופן הפעולה המועדף. בשלב זה במערכת הביטחון סבורים כי יש לתת הזדמנות למהלכים מדיניים ובינלאומיים לפירוק חמאס מנשקו שלא באמצעות כוח צבאי ישראלי ישיר.

לצד הניסיונות לפתרון שאינו צבאי, הרמטכ"ל אישר לאחרונה תוכניות התקפיות למקרה שהמאמצים האחרים ייכשלו. מדובר בתוכנית מגירה לחידוש הלחימה שנועדה לאפשר השתלטות מחודשת על כל שטח הרצועה בתוך זמן קצר מאוד. בכירים בצה"ל מסבירים כי הפעם הפעולה תהיה מהירה, אגרסיבית ועוצמתית הרבה יותר, וזאת בשל העובדה שאין יותר את המגבלה המבצעית של תמרון במרחב שבו נמצאים חטופים.

התוכנית לחידוש הלחימה כוללת מרכיבים של הנעת אוכלוסייה לשם הגנתה ולאחר מכן הפעלת אש באופן נרחב יותר בשטח המפונה. לאחר מכן יתבצע שלב יסודי של טיהור המרחב מאמצעי לחימה וממנהרות, ורק בסיומו יתכננו בצה"ל להחזיר אוכלוסייה לשטח, וזאת בתנאי שתעבור בידוק קפדני דרך נקזים מוסדרים. נכון לעכשיו התוכנית ממתינה לאור ירוק מהדרג המדיני שיכריע בשבועות הקרובים לאן פני המערכה.