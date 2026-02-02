ראש הממשלה בנימין תקף הבוקר (שני) את בני גנץ ויאיר לפיד, בעקבות תחקיר של ערוץ 14 על פגישתם עם נציגים קטארים בעזרתו של הלוביסט היהודי- אמריקאי ג'יי פוטליק מפרשת קטארגייט: " השמאל מאשים את יונתן אוריך בבגידה בגלל קשריו עם פוטליק בשעה שלמנהיגיו היה קשר עם אותו אדם בדיוק".
דברים המלאים: "בחודש ינואר 2025 נפגשו בני גנץ ויאיר לפיד עם משפחות חטופים עם נציגים קטארים. מי שעזר להם ותיאם להם את הפגישה, הוא לא אחר מאשר פוטליק המוכר לנו מפרשת קטארפייק. אז הטענה היא שפוטליק שסידר לגנץ, לפיד ולמשפחות החטופים את הפגישה הוא כביכול ״הסוכן הזר״, זה שהיה אסור להיפגש איתו או לעבוד איתו כי זה יהיה ״ריגול ובגידה״? איזו צביעות השמאל מאשים את יונתן אוריך בבגידה בגלל קשריו עם פוטליק בשעה שלמנהיגיו היה קשר עם אותו אדם בדיוק. הצביעות זועקת לשמיים".
השמאל שורץ בלשכת ראש הממשלה?
אולי כדאי שמר הפקרה יבחר את אנשיו ביתר שימת לב.08:13 02.02.2026
אין לקיחת אחריות בקואליציה - רק האשמות הדדיות
אף אחד לא מדבר על לוין - שאתה מינית - ומסרב למנות שופטים כי "הנשיא..." במחוזי בב"ש חסרים 7 שופטים אבל זה לא מעניין את ביבי שנותן ללוין יד חופשית...
אף אחד לא מדבר על לוין - שאתה מינית - ומסרב למנות שופטים כי "הנשיא..." במחוזי בב"ש חסרים 7 שופטים אבל זה לא מעניין את ביבי שנותן ללוין יד חופשית להטיל את הטרור שלו על בתי המשפט. כל אחד שמינית לתפקיד מושחת כמוך ועושה עוול למדינה ולמוסדותיה. רק רעל אתם יודעים להפיץ. אין לקיחת אחריות בקואליציה - רק האשמות הדדיות. תמיד יהיה מישהו אחר אשם על החורבן שאתם משאירים אחריכם. אתם מחריבים את המדינה! לכו!!!המשך 08:36 02.02.2026
א
בפוסט שלפיד פירסם בטוויטר שנה וחצי לאחר תחילת המלחמה, לפיד הדפר והשקרן הפתולוגי כתב: "קיימתי היום בפריז פגישה עם גורם קטארי בכיר, נציגות משגרירות קטאר בפריז, ונציגי משפחות החטופים. אנחנו...
בפוסט שלפיד פירסם בטוויטר שנה וחצי לאחר תחילת המלחמה, לפיד הדפר והשקרן הפתולוגי כתב: "קיימתי היום בפריז פגישה עם גורם קטארי בכיר, נציגות משגרירות קטאר בפריז, ונציגי משפחות החטופים. אנחנו מערכים את המאמצים הבלתי פוסקים שקטאר עושה. ברור לי שקטאר מבינים ורוצים להגיע לעסקה כמה שיותר מהר, ועושים כל מאמץ כדי שזה יקרה". ושום חקירה!!המשך 08:36 02.02.2026
א
לפיד , הדיקטטור הדפר, בהיותו שר חוץ בתקופת המונדיאל סידר טיסות ישירות לב כ י רי ם לקטאר, ונפגש בפריז עם גורם קטארי!!08:35 02.02.2026
א
גנץ עצמו ניסה ב 2016 להתעשר ולמכור לקטאר טכנולוגיות ס י י ב ר ...
גנץ עצמו ניסה ב 2016 להתעשר ולמכור לקטאר טכנולוגיות ס י י ב ר ה ת ק פ י ו ת , וללא כל אישור ביטחוני!! ושום חקירה!!המשך 08:32 02.02.2026
ביבי תתפטר ושב בכלא!
ממתי לפיד וגנץ בשמאל? הם ימין ליברלי/מרכז. ואתה מכרת את נשמתך לקטאר. יש מסמכים, יש עדויות, על מזוודות הכסף ששלחת לפורטוגל ב-2012 וקראת לזה "כביסה מלוכלכת" כולם כבר יודעים. אתה...
ממתי לפיד וגנץ בשמאל? הם ימין ליברלי/מרכז. ואתה מכרת את נשמתך לקטאר. יש מסמכים, יש עדויות, על מזוודות הכסף ששלחת לפורטוגל ב-2012 וקראת לזה "כביסה מלוכלכת" כולם כבר יודעים. אתה הבוגד ואתה צריך לשבת בכלא עד סוף ימיך על אחריותך במחדלים שרשומים על שמך ושבהם איבדנו חיי אדם -מחדל הכרמל, מחדל מירון, מחדל שמחת תורה, מחדל השריפות בירושלים (ע לזה גם בן גביר אשם שסירב לקנות 5 בלאק הוק כי "חברים טייסים אמרו לו שלא כדאי!!!)המשך 08:32 02.02.2026
