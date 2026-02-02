נתניהו תוקף את יאיר לפיד ובני גנץ: "השמאל מאשים את יונתן אוריך בבגידה בגלל קשריו עם פוטליק בשעה שלמנהיגיו היה קשר עם אותו אדם בדיוק"

ראש הממשלה בנימין תקף הבוקר (שני) את בני גנץ ויאיר לפיד, בעקבות תחקיר של ערוץ 14 על פגישתם עם נציגים קטארים בעזרתו של הלוביסט היהודי- אמריקאי ג'יי פוטליק מפרשת קטארגייט: " השמאל מאשים את יונתן אוריך בבגידה בגלל קשריו עם פוטליק בשעה שלמנהיגיו היה קשר עם אותו אדם בדיוק".

דברים המלאים: "בחודש ינואר 2025 נפגשו בני גנץ ויאיר לפיד עם משפחות חטופים עם נציגים קטארים. מי שעזר להם ותיאם להם את הפגישה, הוא לא אחר מאשר פוטליק המוכר לנו מפרשת קטארפייק. אז הטענה היא שפוטליק שסידר לגנץ, לפיד ולמשפחות החטופים את הפגישה הוא כביכול ״הסוכן הזר״, זה שהיה אסור להיפגש איתו או לעבוד איתו כי זה יהיה ״ריגול ובגידה״? איזו צביעות השמאל מאשים את יונתן אוריך בבגידה בגלל קשריו עם פוטליק בשעה שלמנהיגיו היה קשר עם אותו אדם בדיוק. הצביעות זועקת לשמיים".