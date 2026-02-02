הלילה (בין ראשון לשני) זה ללא ספק הלילה הגדול של דני אבדיה שנבחר לאולסטאר ה-NBA. אבל הכוכב הישראלי שפצוע בשבועיים האחרונים, ראה את קבוצתו מפסידה בלעדיו בפעם החמישית ברציפות ומתרחקת מחלום הפליאוף.
פורטלנד טרייל בלייזרס הובסו בביתם 130:111 מול קליבלנד קאליברס. אחרי שעלו לראשון העונה למאזן חיובי, פורטלנד נמצאים ברצף של חמישה הפסדים רצופים בהם אבדיה לא שיחק או שיחק פצוע.
הטרייל בלייזרס עם 23 ניצחונות מול 27 הפסדים, עדיין במקום העשירי שמוביל לפלייאין ובמרחק ארבע ניצחונות מדאלאס מאבריקס שבמקום ה-11, אך עדיין רחוקים מהחלום.
במקביל בן שרף ודני וולף הובסו בענק 130:77 מול דטרויט פיסטונס הקבוצה הטובה במזרח. דני וולף קלע שש נקודות והוסיף עשרה ריבואנדים וארבעה אסיסיטים. בן שרף עם ארבע נקודות, ריבואנד אחד וארבעה אסיסיטים.
