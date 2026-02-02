בלילה הגדול של אבדיה: בלי הישראלי הפצוע קבוצתו הובסה בביתה והפסידה בפעם החמישית ברציפות, ומה עשו בן שרף ודני וולף?

הלילה (בין ראשון לשני) זה ללא ספק הלילה הגדול של דני אבדיה שנבחר לאולסטאר ה-NBA. אבל הכוכב הישראלי שפצוע בשבועיים האחרונים, ראה את קבוצתו מפסידה בלעדיו בפעם החמישית ברציפות ומתרחקת מחלום הפליאוף.

פורטלנד טרייל בלייזרס הובסו בביתם 130:111 מול קליבלנד קאליברס. אחרי שעלו לראשון העונה למאזן חיובי, פורטלנד נמצאים ברצף של חמישה הפסדים רצופים בהם אבדיה לא שיחק או שיחק פצוע.

עוד באותו נושא עשה את זה: אבדיה נבחר לאולסטאר | כל הפרטים על ההישג ההיסטורי 07:07 | שמחה רז 0 0 😀 👏

הטרייל בלייזרס עם 23 ניצחונות מול 27 הפסדים, עדיין במקום העשירי שמוביל לפלייאין ובמרחק ארבע ניצחונות מדאלאס מאבריקס שבמקום ה-11, אך עדיין רחוקים מהחלום.

במקביל בן שרף ודני וולף הובסו בענק 130:77 מול דטרויט פיסטונס הקבוצה הטובה במזרח. דני וולף קלע שש נקודות והוסיף עשרה ריבואנדים וארבעה אסיסיטים. בן שרף עם ארבע נקודות, ריבואנד אחד וארבעה אסיסיטים.