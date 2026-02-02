חצי שנה אחרי הפיגוע. צה"ל הרס בחלחול את בית המחבל מחמוד עאבד שרצח את המאבטח שליו זבולוני בפיגוע הירי בצומת גוש עציון, ביולי האחרון

חצי שנה אחרי הפיגוע. צה"ל הרס בחלחול את בית המחבל מחמוד עאבד שרצח את המאבטח שליו זבולוני הי"ד בפיגוע הירי בצומת גוש עציון, ביולי האחרון. עאבד היה קצין במנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית. כך על פי הדיווחים ברשתות הפלסטניות.

הריסת בית המחבל | צילום: רשתות ערביות

לפני כחודשיים כוחות צה״ל פעלו בכפר בזאריה שבחטיבת שומרון להריסת ביתו של המחבל מאלכ אלגאבר סאלם, שותפו של עאבד לרצח. המחבלים יחד עם מחבל נוסף, ביצעו את פיגוע הירי והדקירה ב-10 ביולי 2025 בצומת הגוש שבחטיבת עציון, בו נרצח שליו זבולוני ז"ל. הפיגוע הקטלני התרחש בסמוך למתחם קניות הכולל סניף "רמי לוי".