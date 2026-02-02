שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, עכבו הבוקר (שני) לחקירה ראש רשות מקומית, בכירים ברשות ואנשי עסקים, במסגרת חקירת חשד לביצוע עבירות מתחום השחיתות הציבורית.
במהלך החודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה, בחשד לכך שחלק מכספי תרומות שקיבלה הרשות המקומית שהגיעו למיליוני שקלים ונתרמו על ידי גורמים שונים בארץ ובחו"ל לרווחת התושבים על רקע "חרבות ברזל" ו"עם כלביא", הועברו לקרן קהילתית ומשם, התגלגלו לכיסם הפרטי של ראש הרשות ומקורביו.
היום עם המעבר לחקירה גלויה, נערכו חיפושים בבתים ובמשרדים, ועוכבו לחקירה ראש הרשות המקומית, בכירים ברשות וכן אנשי עסקים. המעוכבים הועברו לחקירה במשרדי היחידה בלהב.
חדד יוסף
גועל נפש,איך אפשר לתת אמון במישהו היום,טוב שיש משטרה שחוקרת אבל לצערי בית המשפט יקל בעונשם כי,,,,, אבל יש בורא שרואה.07:28 02.02.2026
