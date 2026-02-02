פעיל הימין מרדכי דוד זומן אמש (ראשון) לחקירה. המשטרה הודיעה הבוקר כי בסיומה הוא שוחרר אך נאסר עליו ליצור קשר עם האנשים שחסם.
הודעת המשטרה: "במשטרת ישראל התקבלו לאחרונה כמה תלונות נגד פעיל מחאות, בחשד להפרת הסדר הציבורי, השגת גבול ותקיפה. החשוד זומן אתמול לחקירה ובסיומה, הוא מסר את גרסתו ושוחרר בתנאים מגבילים – איסור יצירת קשר עם כלל המעורבים למשך 30 ימים וכן ערבות עצמית".
כזכור אמש לאחר שזומן לחקירה בעניין חסימת ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק ונשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, היום בוטל זימונו של פעיל הימין מרדכי דוד. זימונו בוטל בהפתעה ללא הסבר מודע וללא קביע תאריך חדש לחקירה. מספר שעות לאחר מכן פורסם כי הוא יזומן לחקירה.
