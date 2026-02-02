הרובוטים החדשים מר וייל וגברת שאגאל יעבירו סיורים לקהל הרחב, ייערך מסדר כבוד ברחבת הכנסת – שיסתיים בהנפת הדגל לראש התורן ולמבקרים תחולקנה שקיות הפתעה עם הומאז' לסיכות ההיסטוריות שחולקו בטקס חנוכת המשכן ב-1966

באוגוסט 1966 נחנך בטקס מפואר משכן הכנסת הנוכחי, המבנה המזוהה יותר מכל עם הדמוקרטיה הישראלית. לאחר עשור של בנייה זכה בית המחוקקים הישראלי לראשונה לבית קבע, באירוע שנחשב עד היום לטקס חנוכת המבנה הממלכתי הגדול, היוקרתי והמשמעותי ביותר שנערך במדינה מאז הקמתה. בטקס היסטורי בהשתתפות כ־6,000 מוזמנים, בהם 44 ראשי פרלמנטים מהעולם וכל סמלי השלטון הישראלים בלטה אורחת כבוד אחת, הברונית דורותי דה רוטשילד. רעייתו של הלורד ג’יימס דה רוטשילד, אשר תרם מעיזבונו שישה מיליון לירות ישראליות להקמת בניין הכנסת, הייתה זאת שזכתה בגזירת הסרט בפתח המשכן. יום החנוכה הוכרז כיום חג של ממש, וראש הממשלה דאז לוי אשכול כינה את הבניין החדש "סמל לתקומת ישראל בארצו".

היום, ט"ו בשבט, יום הולדתה המסורתי של הכנסת, יעמדו אירועי ה"בית פתוח" בסימן 60 שנה לטקס החנוכה של המשכן. למעלה מ- 2,000 מבקרים, בהם חיילים, שוטרים, שורדי שואה, תלמידי בתי ספר וגנים מכל רחבי הארץ ייקחו חלק באירועים. לוחמי משמר הכנסת, בבגדי שרד, יערכו מסדר כבוד ויצעדו באופן טקסי ברחבת הכנסת, עד להנפת הדגל לראש התורן. בשעות הבוקר יתקיימו נטיעות מיוחדות, כמיטב המסורת.

בפתח המשכן ימתינו לבאי הבית מר וייל וגברת שאגאל, שני רובוטים חדשים שהצטרפו לצוות המדריכים של מרכז המבקרים. בתוך המשכן יוקמו כ-40 מתחמי הפעלה חווייתיים עם פעילויות מרתקות לכל הגילאים, להקת סטלה מאריס והגיטריסטים גלעד ארגס וכפיר אוחיון ינגנו על במת טרקלין שאגאל וכיאה לחג האילנות תתקשט הכנסת בכל טוב הארץ. בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות, יוצבו ברחבי המשכן מיצגים אמנותיים, כשגולת הכותרת היא דמותו של חוזה המדינה הרצל, עשוי כולו מפירות וירקות ישראליים ומתנשא לגובה של שלושה מטרים. בתערוכה החקלאית ישולבו גם תצוגה מרהיבה של ענף החלב, עמדות אינטראקטיביות שיציגו את סיפורה של החקלאות הישראלית, וכן פיתוחים ומחקרים פורצי דרך בענף פירות ההדר.

לצד הפעילות הפרלמנטרית השוטפת שתימשך לאורך היום, חברי כנסת ייקחו חלק באירועי הבית הפתוח ויפגשו את הציבור לשיחה פתוחה. חלקם יעבירו שעות סיפור לילדים צעירים בגילאי גן ובית ספר יסודי. גם היועצת המשפטית של הכנסת עו"ד שגית אפיק תיקח חלק פעיל ותקריא לילדים צעירים ספר פרי עטה "ניצוץ הקסם".

ביום זה תחנוך הכנסת תערוכה ארכיאולוגית גדולה, "מכנסת הגדולה למשכן הכנסת, נדודי הסנהדרין", שתציג אוצרות מלפני 2,000 שנה. בתערוכה ייחשף לראשונה ממצא ייחודי מימי בית שני, כלי אגירה עשוי אבן וחריג בגודלו, שנמצא בחפירות האחרונות של רשות העתיקות וקק"ל בגליל התחתון. האוצר הוא חלק מתערוכת ענק שעוקבת אחר נדודי מוסדות ההנהגה היהודיים, מהכנסת הגדולה ומוסד הסנהדרין, ועד לכינונה של הכנסת של מדינת ישראל בירושלים. בנוסף, בסמוך לטרקלין שאגאל תיחנך התערוכה "על גבעה נישאה – סיפור הקמת המשכן", שתציג את התחרות הפומבית שיצאה לדרך ב-1956 והביאה לבנייתו של משכן הכנסת הנוכחי, לאחר הבחירה בתכנית מס' 13 של האדריכל יוסף קלארויין.

אחר הצהרים תתקיים ישיבת מליאה לציון יום כינון הכנסת. לפני כן, בצהרי היום תתקיים בבית הכנסת במשכן התפילה המסורתית לציון היום המיוחד.

כמו בכל יום הולדת, יקבלו המבקרים "שקית הפתעה". בשקית אישית יחכו להם "סוכריות כנסת" וגם סיכת דש מיוחדת, הומאז' לסיכה שקיבלו 6,000 המוזמנים שהגיעו לחגיגות המשכן לפני שישה עשורים.

כזכור, הכנסת עברה למשכן הנוכחי ב-1966, אחרי שפעלה במשך 16 שנים בבית פרומין במרכז ירושלים. באוגוסט האחרון נפתח במקום מוזיאון הכנסת שבו ביקרו כבר למעלה מ-35,000 איש. היום גם המוזיאון ילבש חג ויתקיימו בו אירועים לרגל המעבר למשכן הקבוע בגבעת רם.

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה: "משכן הכנסת, המייצג את הריבונות המתחדשת בביתו הלאומי של העם היהודי, מציין 60 שנות פעילות פרלמנטרית – ואנו שמחים לארח את אזרחי ישראל בבית העם המתחדש והמודרני המשלב בין קדמה למורשת. המשכן הוא אחד המבנים המוכרים והיפים במדינת ישראל, ובתוכו ידע עם ישראל את רגעי ההתעלות הגדולים וגם שעות קשות כפי שחווינו בשנים האחרונות. כולם מוזמנים להכיר את העבר וההווה במשכן, וכך לבנות עתיד טוב למדינת ישראל״

מנכ"ל הכנסת משה (צ'יקו) אדרי: "משכן הכנסת הוא הרבה יותר ממבנה ארכיטקטוני מרשים, הוא הלב הפועם של הדמוקרטיה הישראלית. הכנסת היא בית העם וככזו היא מחויבת כל העת לשימור מורשת המייסדים מימיה הראשונים של המדינה לצד הטמעת חדשנות של המאה ה-21. לאחר שנתיים של מלחמה, תתחדש היום מסורת "הבית הפתוח" ולמבקרים הרבים מצפה שפע של אירועים".