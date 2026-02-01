המגישה אילה חסון התייחסה למתקפה ברשת נגד מתאם השבויים והנעדרים גל הירש, ואמרה: "דמו הותר בתקשורת על ידי כל מיני זבי חוטם"

‏המגישה אילה חסון התראיינה היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל' והתייחסה לסערה סביב מתאם השבויים והנעדרים גל הירש.

בדבריה היא אמרה: "אני מכירה את גל הירש שנים רבות. איש איכותי, מלח הארץ, שתפרו לו תיק רק משום שהיה מועמד למפכ"ל. התיק נמרח 11 שנה על חשבון משלם המסים, והוא אף חלה בסרטן בעקבות הפרשה.

מאז שנתניהו מינה אותו לתפקיד מתאם השבויים והנעדרים דמו הותר גם בתקשורת על ידי כל מיני זבי חוטם. למה? כי הם רעים, כי יש להם מיקרופון והם יכולים. הייתי בקשר מצוין איתו, ולא קיבלתי ממנו הדלפה אחת. הבנתי שאם איתי הוא לא מדבר – הוא לא מדבר עם אף אחד. ואז ראיתי עיתונאים מהללים ומפרגנים לשם מסוים, והבנתי: צינור ההדלפות עובד בלי הפסקה…"