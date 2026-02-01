חברי פרלמנט אירופי ביקרו ביישוב החדש "רחבעם", והעניקו פרחים למשפחות החדשות. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר להם: "המלחמה המשותפת שלנו – חשובה לעתיד העולם". חברי הפרלמנט האירופי: "היסטוריה – מתרחשת מול עינינו"

לראשונה אי פעם: משלחת של חברי הפרלמנט האירופי, מרינה-ג'ורג'יאנה תאודורסקו וכריסטיאן טרהש, הגיעה לביקור יוצא דופן ביישוב החדש "רחבעם", שהוקם רק לפני כשבועיים בשומרון. חברי הפרלמנט האירופי הגיעו לישראל כחלק מ"כנס המאבק באנטישמיות" בהובלת השר עמיחי שקלי.

חברי המשלחת, שהוזמנו על ידי ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, התקבלו בחמימות על ידי המשפחות הצעירות והעניקו לתושבי הישוב שקיבלו את פניהם בפרחים.

היישוב "רחבעם" ממוקם בנקודה אסטרטגית על כביש חוצה שומרון סמוך למגדלים ומחבר בין השומרון לבקעה. הוא הוקם בהמשך להחלטת הממשלה להקמת יישובים חדשים – בהובלת השר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ' – על פי תוכנית "מיליון בשומרון" בהובלתו של דגן להבאת מיליון תושבים לשומרון.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: רועי חדי)

"אני חייב לומר לכם שהביקור הראשון שלכם כאן ברחבעם מחזק אותנו ואנחנו נרגשים להיות כאן איתכם. אתם יודעים שאתם לא לבד ואנחנו יודעים שאנחנו לא לבד, אנחנו נלחמים יחד את אותה מלחמה, המלחמה על הצדק באירופה ובישראל" אמר דגן. "אנחנו בונים כאן את רחבעם שעוד תהיה עיר גדולה במרכז השומרון בליבה של מדינת ישראל. באותו מקום שבו אברהם ויעקב צעדו אתם יכולים לראות את התינוקות ואת המשפחות שחיות כאן ברחבעם".

דגן הוסיף ופנה לחברי הפרלמנט: "הסולידריות שלכם והשותפות שלכם הכרחית עבורנו ואנחנו יודעים שהמלחמה שלנו המשותפת, ומה שאנחנו עושים יחד רלוונטי לעתיד של העולם. הן ארצות הברית הן ישראל והן אירופה. בשם תושבי הישוב רחבעם ובשם תושבי השומרון אני מוסר לכם את אהבתנו ואת הערכתנו".

תאודורסקו אמרה לתושבי הישוב כי "זהו כבוד גדול עבורנו להיות כאן היום בישוב רחבעם יחד איתכם, אנשים מדהימים. אתם אמיצים ואתם גיבורי ישראל והילדים שלכם הם העתיד של מדינת ישראל כאן" עוד היא הוסיפה:

"מה שיוסי דגן עושה כאן הוא הירואי. זה מרגש להיות כאן היום ואנחנו מקווים שכשנגיע לכאן בשנה הבאה נראה כאן 100 משפחות ואחר כך 1,000 משפחות ונראה את הילדים שלכם גדלים כאן. אנחנו מאחלים לכם את ההצלחה הגדולה ביותר. יש לכם חברים בפרלמנט האירופי ואתם יכולים לסמוך עלינו".

חבר הפרלמנט האירופי כריסטיאן טרהש הוסיף וציין: "זה כבוד גדול להיות כאן ולראות את ההיסטוריה מתרחשת לנגד עינינו. מה שאתם עושים כאן הוא היסטורי, אתם לא רק חלוצים אתם מאמינים. יש לנו הרבה כבוד לתושבים הללו. תודה רבה על מה שאתם עושים ואתם יכולים לסמוך על התמיכה שלנו. מלבדנו יש פה עוד הרבה תומכים ולוחמים כמו יוסי דגן, מה שאתם עושים כאן זה פשוט לא יאומן".