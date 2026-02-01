ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, תקף את פעיל הימין מרדכי דוד על חסימתו ברחוב, ואמר: "קצת בריון, קצת פרחח, קצת ליצן"

‏ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, התראיין היום (ראשון) בכאן רשת ב', על התקרית אמש בה נחסם על ידי פעיל הימין מרדכי דוד: "קצת בריון, קצת פרחח, קצת ליצן. ראיתי אותם גם בשערי ביהמ"ש, הם הגיעו לחסום אותי. הם צורחים, מצלמים את עצמם, ובפנים בביהמ"ש הם מפסידים, מתנצלים ומשלמים כסף".

נזכיר כי בשבוע שעבר, דוד חסם אף את נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרן ברק. לאחר מכן, דווח בערוץ 13, כי המשטרה צפויה לזמן בימים הקרובים את ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק להעיד נגד פעיל הימין מרדכי דוד, שנכח בתקרית בה נחסם רכבו של אהרן ברק.

דוד, אינו מתרגש מהביקורות והגיב על חסימת אהרן ברק. בדבריו הוא כתב: "הרשת סוערת על כך שחסמתי את אהרן ברק שהוא ניצול שואה בן 89. שאלה: מה עם ביבי שהוא בן 76 ואח שכול? מה עם הרב טאו שהוא בן 89 וניצול שואה? והשמאלנים רדפו אותו וחסמו אותו אין ספור פעמים, מישהו הזדעזע? או רק כשזה אדם מהמחנה השני?! חבורת צבועים".