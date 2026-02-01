לאחר שנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, התראיין בכאן רשת ב׳, השופט בדימוס הרן פיינשטיין תוקף אותו על כך וטוען: ״אם נאמר זאת בעדינות – זה מריח לא טוב״

‏השופט בדימוס הרן פיינשטיין תוקף בראיון ברדיו 'גלי ישראל', את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, בנוגע לראיונו בכאן רשת ב': ״למה יצחק עמית מתראיין רק ברשת ב' ולא בגלי ישראל? יותר מזה, אתה רוצה לתת ראיון מיוחד על חייך ועל השקפותיך? תעשה מסיבת עיתונאים, תזמן את כל רשתות התקשורת ותדבר בפני כולם.

כשאתה עושה זאת רק בפני רשת אחת זה לא מריח טוב – אם נאמר זאת בעדינות. הוא אמנם לא הנשיא אלא שופט בית המשפט העליון, אבל נשיאי העליון בעבר היו עושים דבר כזה? בוודאי שלא".

נזכיר כי במהלך ראיונות בכאן רשת ב׳, תקף עמית את יריב לוין ואמר כי הוא מושיט יד לשלום אך לא פוגש יד אחות.