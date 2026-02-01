שר המשפטים יריב לוין חושף כי הוא ביקש את העברת חקירת הפצ"רית לשב"כ. "בסופו של עניין, מי שיכול להורות על מהלך כזה הוא ראש הממשלה"

שר המשפטים יריב לוין התראיין ברדיו 'גלי ישראל' בנוגע לחקירה הפצ"רית ואמר: "בסוף, עם כל הכבוד לסוגיית מלווה החקירה, הדרישה הציבורית צריכה להיות כלפי המשטרה – לבצע את תפקידה ולהגיע לחקר האמת״.

‏בהמשך הוא הוסיף: ״אני יכול לומר לכם באופן חד-משמעי שביקשתי את התערבות השב"כ. אבל בסופו של עניין, מי שיכול להורות על מהלך כזה הוא ראש הממשלה. גם הוא וגם השב"כ עצמו סבורים, ובמידה רבה של צדק, שהוראות החוק אל מול העובדות הידועות כרגע אינן נכנסות להגדרות חוק השב"כ".

בנוגע לעתירה בעד פיטורי בן גביר, אמר לוין: "לפני שלוש שנים, כאשר התקבלה פסיקת בית המשפט לפסול את מינוי דרעי – הצעתי לראשי הקואליציה ללכת לכנסת ולאשר מחדש את מינויו. לו היינו עושים את זה, היינו נמצאים היום במקום אחר לחלוטין.

אני גם הזהרתי בזמנו: אם לא נעשה זאת, זה יגיע גם לבן גביר ואחרים. אני שמח שלפחות עכשיו ישנה הבנה ברורה שאי אפשר לקבל דבר כזה. ברגע שהשופטים יבינו שזה קו אדום שאי אפשר לחצות, הם א' – יהססו לתת פסק דין שערורייתי מהסוג הזה. ואם כן יתנו, הם יגלו שהשר בן גביר ממשיך לכהן בתפקידו משום שזה מה שקבע העם".