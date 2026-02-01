המשטרה עצרה פלסטיני בן 41 מהכפר סילואד, אשר נתפס נוהג ברכב גנוב כשהוא לבוש במדי צה"ל וללא רישיון נהיגה. עוד התברר כי מדובר באחיו של המחבל טהאר חאמד, שביצע פיגוע ירי בשומרון ב-2002 בו נרצחו 11 ישראלים

אירוע חריג: המשטרה הודיעה הבוקר (ראשון) כי עצרה במהלך השבת פלסטיני בן 41 מהכפר סילואד, אשר נתפס נוהג ברכב גנוב כשהוא לבוש במדי צה"ל.

לפי הודעת המשטרה, האירוע התרחש במהלך פעילות יזומה ומשותפת של שוטרי סיור תחנת בנימין שבמרחב שומרון יחד עם לוחמי צה"ל גדוד 94 ׳דוכיפת׳. הכוחות איתרו בכפר סילואד רכב שעורר את חשדם, אשר נסע במקום ללא לוחית זיהוי. בבדיקת הרכב לאחר עצירתו, נמצא כי מדובר ברכב גנוב מחודש מרץ 2024 ובנוסף, הנהג החשוד לבוש מדי צה"ל וכלל לא הוציא רישיון נהיגה מימיו.

בנוסף התברר כי החשוד הנו אחיו של המחבל טהאר חאמד, שביצע את פיגוע ירי הצליפה בשומרון בשנת 2002 – בו נרצחו 11 ישראלים, חלקם חיילי צה"ל. אז, נמשך המצוד אחר המחבל משך זמן ארוך ובסופו, לוחמי גדוד ׳דוכיפת׳ שמו ידם על אותו מחבל.

באירוע נפרד, שוטרים הבחינו ברכב קיה בצבע שחור שעורר חשדם ועצרו אותו בואכה בית ג׳אלא. בדיקת מעמיקה של הרכב העלתה כי על פי מספר השלדה, מדובר ברכב שנגנב בחודש ספטמבר 2024 מאזור בני ברק. יתרה מכך, צבעו המקורי של הרכב על פי הרישומים- לבן. החשוד שנהג ברכב, פלסטיני תושב חברון בן 21, נעצר והועבר לחקירה בתחנת עציון מרחב יהודה.

מהמשטרה נמסר כי "נמשיך לפעול בנחישות נגד כל מבצעי עבירות פליליות ורכוש בפרט, לאיתורם ומיצוי הדין עמם בהתאם. טועים לחשוב אותם עבריינים כי שהייתם בתחומי מחוז ש"י תהווה עבורם ׳עיר מקלט׳ בטוחה שתמנע ממשטרת ישראל הפועלת בשת"פ פורה על לוחמי צה"ל וכלל ורמי הביטחון, להשיגם בבוא העת".