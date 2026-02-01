שורד השבי אור לוי תקף בפוסט חריף את מתאם השבויים והנעדרים גל הירש, בעקבות ראיונות שהעניק, וטען לניסיון לגלגל אחריות ולשנות את הנרטיב סביב סוגיית החטופים והאחריות להשבתם

שורד השבי אור לוי פרסם פוסט חריף היום (ראשון) ברשתות החברתיות, שבו תקף את מתאם השבויים והנעדרים גל הירש, בעקבות ראיונות שהעניק לאחרונה לתקשורת. לוי, שאשתו עינב נרצחה בטבח 7 באוקטובר והוא עצמו נחטף ושב לישראל, כתב כי דבריו של הירש עוררו בו כעס ותחושת האשמה כלפי המדינה והדרג המדיני.

בפתח דבריו כתב לוי: "לא רציתי לכעוס, לא רציתי להאשים, אבל מה שקורה פה בזמן האחרון ובייחוד הראיונות שמר גל הירש החליט פתאום לדבר גרמו לי". בהמשך פנה ישירות להירש וכתב כי אינו בטוח שהירש מכיר אותו כלל, מעבר לשיחה אחת שבה נשאל אם ירצה להעביר מסר לנשיא ארצות הברית.

לדברי לוי, המסר היחיד שביקש להעביר היה תודה לנשיא ארצות הברית על השבתו לישראל, תוך הדגשה כי לא הדרג המדיני ולא גורמים אחרים היו אחראים לכך. "שאף אחד לא ייקח קרדיט על מה שהוא לא עשה", כתב, והוסיף כי כאשר הגיעו לגורמים הרשמיים תיעודים מתקופת השבי, חלקם קשים ולא פורסמו, הם בחרו לשתוק.

הפוסט פורסם על רקע ריאיון שהעניק הירש לעיתון "הארץ", שבו אמר כי ההפגנות למען החטופים סייעו לחמאס וכי לא היה צורך ביצירת תחושת דחיפות בישראל. לוי שיתף את הריאיון וכתב כי לאחר שובו שמע את שמו של הירש מספר פעמים, בין היתר בשיחה עם אמו, שבה נשאל אם ירצה לשוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. לדבריו, הוא סירב להצעה.

בהמשך האשים לוי את מקבלי ההחלטות בניסיון לשנות את הנרטיב סביב אירועי השנתיים האחרונות, וציין כי לדבריו מתנהל קמפיין תודעתי שמטרתו להציג הצלחה בהשבת החטופים. "כן, כי גופות נספרות באותו מספר", כתב, והוסיף כי חמאס הוא ארגון טרור שמקדש את המוות, אך ישראל אינה יכולה למדוד את עצמה מולו בסטנדרטים דומים.

בסיום דבריו כתב לוי כי מקור כוחה של המדינה הוא הציבור עצמו, אנשי המילואים והאזרחים שלדבריו ממשיכים להתגייס ולסכן את חייהם, גם כאשר הם חשים שההחלטות המתקבלות נגועות בשיקולים פוליטיים.