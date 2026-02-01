שורד השבי אור לוי פרסם פוסט חריף היום (ראשון) ברשתות החברתיות, שבו תקף את מתאם השבויים והנעדרים גל הירש, בעקבות ראיונות שהעניק לאחרונה לתקשורת. לוי, שאשתו עינב נרצחה בטבח 7 באוקטובר והוא עצמו נחטף ושב לישראל, כתב כי דבריו של הירש עוררו בו כעס ותחושת האשמה כלפי המדינה והדרג המדיני.
בפתח דבריו כתב לוי: "לא רציתי לכעוס, לא רציתי להאשים, אבל מה שקורה פה בזמן האחרון ובייחוד הראיונות שמר גל הירש החליט פתאום לדבר גרמו לי". בהמשך פנה ישירות להירש וכתב כי אינו בטוח שהירש מכיר אותו כלל, מעבר לשיחה אחת שבה נשאל אם ירצה להעביר מסר לנשיא ארצות הברית.
לדברי לוי, המסר היחיד שביקש להעביר היה תודה לנשיא ארצות הברית על השבתו לישראל, תוך הדגשה כי לא הדרג המדיני ולא גורמים אחרים היו אחראים לכך. "שאף אחד לא ייקח קרדיט על מה שהוא לא עשה", כתב, והוסיף כי כאשר הגיעו לגורמים הרשמיים תיעודים מתקופת השבי, חלקם קשים ולא פורסמו, הם בחרו לשתוק.
הפוסט פורסם על רקע ריאיון שהעניק הירש לעיתון "הארץ", שבו אמר כי ההפגנות למען החטופים סייעו לחמאס וכי לא היה צורך ביצירת תחושת דחיפות בישראל. לוי שיתף את הריאיון וכתב כי לאחר שובו שמע את שמו של הירש מספר פעמים, בין היתר בשיחה עם אמו, שבה נשאל אם ירצה לשוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. לדבריו, הוא סירב להצעה.
בהמשך האשים לוי את מקבלי ההחלטות בניסיון לשנות את הנרטיב סביב אירועי השנתיים האחרונות, וציין כי לדבריו מתנהל קמפיין תודעתי שמטרתו להציג הצלחה בהשבת החטופים. "כן, כי גופות נספרות באותו מספר", כתב, והוסיף כי חמאס הוא ארגון טרור שמקדש את המוות, אך ישראל אינה יכולה למדוד את עצמה מולו בסטנדרטים דומים.
בסיום דבריו כתב לוי כי מקור כוחה של המדינה הוא הציבור עצמו, אנשי המילואים והאזרחים שלדבריו ממשיכים להתגייס ולסכן את חייהם, גם כאשר הם חשים שההחלטות המתקבלות נגועות בשיקולים פוליטיים.
הציוני
כל הירש לקח קרדיט שלא מגיע לו הוא ״השתול״ של נתניהו !!! בכל הנושא של החטופים, הוא לא עשה כמעט כלום. כולם יודעים שרק בזכות הנשיא טראמפ הם שוחררו...
דימיטרי אוליאנובסקי
אור לוי טועה ומטעה08:34 01.02.2026
אורח
אני מנסה להיפטר מאתר ״סרוגים״ ולא מצליח. איך עושים זאת? לפי ההחלטות מה להעלות לאתר, ניתן בהחלט לחשוד שהם ממומנים על ידי הנוכל בנט.08:46 01.02.2026
לשם גבי
מי מתייחס לאור08:51 01.02.2026
אלי
רודף פרסום, חנפן, אין בך הכרת הטוב.09:15 01.02.2026
יריב
איש דוחה, כפוי טובה. עוד שמאלני שמטיף וקובע מי מי תרם לשחרורו. האיש חייב בהתנצלות לדרג המדיני ולראש,הממשלה!09:13 01.02.2026
אבי
אין לי מה להגיד אישית על שורד שבי מסכן .. אבין כל דבר שיגיד -אבל יש לי חדשות לו ולשאר תומכי דעתו-אח שלי, מילואימניק שהיה בעזה -שאל עזתי אחד שם-אתם לא מתיאשים? תראו מה קרה לכם ?? הוא ענה-"כל עוד השמאל בישראל קיים-יש לנו תקווה "... אין צורך להוסיף ...09:43 01.02.2026
בני
ישראלית
כפוי טובה מה שהוא שורד שבי לא הופך אותו לאדם טוב גועל09:39 01.02.2026
אלי
יריב
אבי
