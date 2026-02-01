התאונה אירעה הלילה בין שני כלי רכב פרטיים סמוך למחלף אולגה, צוותי ההצלה קבעו את מותם של שני הנהגים בשנות ה־20 לחייהם, ונסיבות המקרה נבדקות

שני גברים בשנות ה-20 לחייהם נהרגו הלילה (בין שבת לראשון) בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב פרטיים, שאירעה סמוך למחלף אולגה בצפון הארץ.

על פי הדיווח, בשעות הלילה התקבל במוקד 1220 של זק"א דיווח על תאונה קשה במקום. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו של אחד הנהגים במקום, ופינו נהג נוסף במצב אנוש לבית החולים. בהמשך נמסר כי בבית החולים נאלצו הרופאים לאשר גם את מותו.

מתנדבי זק"א מחוז צפון הוזעקו לזירה ופעלו במקום במשך שעות ארוכות, בטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים.

לירון עמר, מתנדב זק"א מחוז צפון, מסר: "מדובר בזירת תאונה קשה מאוד. כשהגענו למקום ראינו שני רכבים פרטיים מרוסקים, כאשר שני הנהגים סבלו מפגיעה רב-מערכתית קשה. לאחר חילוץ ממושך נאלצו צוותי מד״א לאשר את מותו של אחד הנהגים בזירה, ובהמשך בבית החולים נקבע מותו של הנהג השני. מתנדבי זק"א מחוז צפון פעלו בזירה לשמירה על כבוד המת ובאיסוף הממצאים".