המהלך מציב לראשונה בישראל מותג משלוחים בינלאומי הפועל ישירות מול הצרכן הפרטי, עם מודל תמחור נפרד והטבות השקה, במטרה להגביר את התחרות בשוק

חברת תן ביס השיקה היום (ראשון) בישראל אפליקציית משלוחי מזון חדשה, תחת מותג חברת האם הבינלאומית JUST EAT. השקת השירות בוצעה בשלב ראשון בעיר באר שבע, שנבחרה כנקודת פתיחה לחיבור בין המודל הגלובלי של המותג לפעילות המקומית של החברה בישראל.

האפליקציה החדשה מיועדת לצרכן הפרטי, בעוד שתן ביס תמשיך להתמקד בפעילותה המרכזית בתחום ה־B2B. בהתאם לכך, בבאר שבע תן ביס תמשיך לפעול בעיקר מול עסקים ומקומות עבודה, ואילו JUST EAT תפעל מול הקהל הפרטי. בשאר הערים בארץ תן ביס תמשיך להציע שירותים הן לעסקים והן לצרכנים פרטיים.

כניסת JUST EAT לשוק הישראלי מאפשרת לחברה להביא מותג בינלאומי שפותח מראש עבור עולם הצרכנים, עם כלים וחוויית משתמש המותאמים לפעילות זו. השירות אינו כולל דמי מנוי או דמי תפעול.

במהלך חודש ההשקה יוצעו למשתמשים משלוח חינם וכן קופון בסך 40 שקלים להזמנה ראשונה. לאחר תקופת ההשקה, מחירי המשלוחים צפויים לנוע בין 10 ל־18 שקלים.

האפליקציה כוללת בשלב זה כ־200 מסעדות, ובהן רשתות מוכרות כמו פאפא ג'ונס, מקדונלד'ס, לנדוור, דומינוס וגולדה, לצד רשתות נוספות. ברוב המסעדות יופעל טרקר, שיאפשר ללקוח לעקוב אחר זמן הגעת המשלוח.

בשלב הנוכחי פעילות השירות תתקיים בבאר שבע בלבד. בהמשך תבחן החברה את תוצאות הפעילות ותקבל החלטות לגבי הרחבתה לערים נוספות.

יצוין כי וולט פועלת בבאר שבע מאז תחילת התרחבותה בישראל. המהלך הנוכחי של תן ביס נועד להציב תחרות ישירה בשוק משלוחי המזון בעיר, שנבחרה כעיר ההשקה לאחר שנמצאה מתאימה לפרמטרים הנדרשים לפעילות האפליקציה, כחלק ממדיניות החברה לחיזוק הכלכלה המקומית בדרום ולהגברת התחרות בתחום.