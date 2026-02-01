הפתיחה מתבצעת באופן ניסיוני ובשלב ראשון צפויה תנועת הולכי רגל מצומצמת, לצורך בדיקת מערכות הבקרה, הרישום והבידוק הביטחוני, טרם הרחבת פעילות מעבר רפיח

בדקות אלו נפתח מעבר רפיח באופן ניסיוני, תחת פיקוח נציגי מצרים, האיחוד האירופי ונציג מפקדת התיאום והקישור של צה"ל ברצועת עזה.

על פי המידע שנמסר, בשלב הראשון מתבצעות בדיקות של מערכות הבקרה והפיקוח, שנועדו לאפשר זיהוי, רישום ומעקב אחר העוברים במעבר. לאחר מכן צפויה בחינה מעשית של מודל ההפעלה, במטרה לאתר ולמנוע תקלות אפשריות בהיבטי בידוק ביטחוני, רישום ותפעול שוטף.

לאתר וואלה נודע כי רשימות הולכי הרגל כבר הועברו לישראל ונבדקו מראש. עם זאת, ההערכה בשלב זה היא כי מספר העוברים היום יהיה מצומצם, זאת כדי לאפשר לצוותי ההפעלה לתרגל את עבודת המערכות ולוודא את תקינותן לפני הרחבת הפעילות.

הפתיחה מתבצעת בהתאם למתווה שנקבע מראש, ובפיקוח בינלאומי, במעבר מעבר רפיח, המשמש נקודת מעבר מרכזית בין רצועת עזה למצרים.