נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (בין שבת לראשון) כי איראן מנהלת שיחות רציניות עם וושינגטון, והביע תקווה כי טהרן תסכים להגיע להסכם שבמסגרתו תוותר על נשק גרעיני.

הדברים נאמרו בשיחה עם כתבים על סיפון מטוס אייר פורס וואן. טראמפ נשאל על הערכתו העדכנית בנוגע לאיראן, ובתחילה סירב להתייחס, אך בהמשך ציין כי ארצות הברית שלחה לאזור נכסים צבאיים משמעותיים."אני מקווה שהם ינהלו משא ומתן על משהו שיהיה מקובל", אמר הנשיא.

בהתייחס לדיווח שלפיו שר ההגנה הסעודי טען כי הימנעות מתקיפה אמריקנית תחזק את איראן, השיב טראמפ: "יש אנשים שחושבים כך, ויש כאלה שלא".

עוד הוסיף הנשיא האמריקני כי ניתן להגיע להסכם באמצעות משא ומתן: "אפשר להגיע לעסקה שתהיה מספקת, בלי נשק גרעיני. הם צריכים לעשות את זה, אבל אני לא יודע אם הם יעשו זאת. הם מדברים איתנו, מדברים ברצינות".