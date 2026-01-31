בתיעוד מצמרר של הכתב שמעון אלקבץ ונועה שביט בערוץ i24news, נראה המדליסט האולימפי מקבל לידיו את הנשק האישי של בנו, רס"ל עומר סמדג'ה ז"ל, שנפל בקרבות בעזה. סמדג'ה, שהקדיש את חייו להנצחת בנו: "החתיכה האחרונה הגיעה אלינו"

שנה וחצי לאחר נפילתו של רס"ל (במיל') עומר סמדג'ה ז"ל בקרבות במרכז רצועת עזה, סגר השבוע אביו, המדליסט האולימפי ומאמן הנבחרת אורן סמדג'ה, מעגל נוסף וכואב. בכתבה ששודרה בערוץ i24news על ידי שמעון אלקבץ ונועה שביט, תועד הרגע בו הוחזר הנשק האישי של עומר לידי המשפחה.

התיעוד הוא חלק ממסעו של אלקבץ עם סמדג'ה במסגרת פרויקט "ארץ הגיבורים". בכתבה נראים נציגי צה"ל מגיעים לבית המשפחה ומשיבים להורים את הנשק האישי, פריט נוסף ומשמעותי שנשאר מהלוחם שנפל.

בשיאו של המפגש המטלטל, כשהוא אוחז בנשק שהיה צמוד לבנו ברגעיו האחרונים, אמר אורן סמדג'ה את המשפט שמסכם את הכאב וההשלמה: "החתיכה האחרונה הגיעה אלינו".

החזרת הנשק מצטרפת למסע ההנצחה הבלתי פוסק של האב השכול, שבחר בחודשים האחרונים, כפי שתואר בכתבה, "להתנתק מעולם הג'ודו ולהקדיש את חייו להנצחת בנו". עבור משפחת סמדג'ה, קבלת הנשק אינה רק הליך טכני, אלא סמל להמשכיות ולחיבור הפיזי האחרון לבנם הגיבור.