סרטון מתוך הטלוויזיה האיראנית הפך לוויראלי בשעות האחרונות. כתבת החדשות מדווחת ממקום הפיצוץ בעיר בנדר עבאס בדרום המדינה על מספר פצועים, ואז המצלמה מתמקדת בפינוי פצוע במדי צבא.

הפיצוץ בבנדר עבאס התרחש במקביל לסדרה של פיצוצים מסתוריים בכמה מוקדים באיראן. על פי דיווחים מקומיים, בפיצוצים נהרגו לפחות 6 בני אדם ו 14 בני אדם נפצעו. הרשויות באיראן טענו כי מדובר בפיצוץ שנגרם כתוצאה מדליפת גז, והכחישו בתוקף דיווחים על חיסול בכיר במשמרות המהפכה, מפקד חיל הים עלי רזא תנגסירי.

מוקדם יותר דווח על פיצוץ נוסף בעיר אהוואז שבדרום-מערב איראן, שם נהרגו ארבעה בני משפחה. גם במקרה זה מיהרו גורמי השלטון לטעון כי מדובר בפיצוץ של בלון גז בדירה פרטית. במקביל, מקורות אופוזיציה במדינה דיווחו על פיצוץ בעיר תבריז שבצפון-מערב איראן, אך נכון לשעה זו אין לכך אישור מגורמי שלטון רשמיים.

דיווחים נוספים מדברים על פיצוצים גם בעיר כרג' ובשכונת פרנד שבפאתי טהראן, לצד דיווחים נקודתיים ממוקדים נוספים ברחבי המדינה. עם זאת, לא כל האירועים זכו לאישור רשמי, והתקשורת הממלכתית באיראן מתייחסת אליהם בזהירות.

גם בישראל ובארה"ב שומרים על עמימות ולא מדברים על פעילות מקדימה למתקפה אמריקנית צפויה, וטוענים בתוקף כי הם לא קשורים לפיצוצים. נכון לעכשיו, המשטר האיראני ממשיך להכחיש כל קשר בין האירועים השונים ומדגיש כי אין מדובר בפעולה עוינת מתואמת, אך ריבוי הדיווחים והפיזור הגאוגרפי מעוררים שאלות רבות, והתמונה של איש הצבא מפונה באלונקה, לא מוסיפה אמינות לדיווחים הרשמיים של המשטר.