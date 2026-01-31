מתאם השבויים והנעדרים בראיון ל-i24News הודף את הטענות על טרפוד עסקאות מצד נתניהו, חושף את העימות מול השר בן גביר סביב חוק עונש מוות למחבלים, ומודה במתיחות מול ממשל ביידן: "נוצר סדק שחמאס ניצל"

בראיון נרחב שהעניק למיכל רבינוביץ' וגיא עזריאל בערוץ i24News, התייחס מתאם השבויים והנעדרים, תת-אלוף (במיל') גל הירש, לסוגיות הבוערות ביותר שעל סדר היום: החל מהיחסים המורכבים עם ארה"ב, דרך ההאשמות הפוליטיות מבית, ועד לדילמות המבצעיות הקשות בחילוץ החטופים.

"חמאס ניצל את הסדק מול ארה"ב"

אחת הנקודות המרכזיות בראיון נגעה למתיחות מול הממשל האמריקני ואספקת הנשק. כאשר נשאל הירש האם הוא מסכים עם דברי ראש הממשלה כי ישראל "שילמה בדם" בגלל עיכובי נשק, הוא השיב בכנות על התחושות הקשות בזמן אמת: "מנקודת מבטי, בתחום שקשור אליי, הייתי מאוד נסער ומאוד כועס כשהיו איומים באמברגו".

לדברי הירש, אף על פי שהאווירה מול בכירי הממשל לא הוגדרה כעכורה, נוצרה בעיה אסטרטגית: "פשוט התקיים סדק שחמאס ניצל אותו כדי לממש מטרות מדיניות של הטבח של שבעה באוקטובר".

הודף את הביקורת של גנץ וגלנט

הירש יצא להגנה נחרצת על ראש הממשלה נתניהו מול הטענות החוזרות ונשנות מצד שרי הביטחון והמחנה הממלכתי לשעבר, גנץ וגלנט, לפיהן שיקולים פוליטיים מנעו עסקאות חטופים. "זה שקר, מדובר בהבלים… לא היו שיקולים פוליטיים בקבלת ההחלטות בתחום השבויים והנעדרים", קבע הירש.

הוא הוסיף והדגיש כי לו היה מזהה התנהלות לא עניינית, לא היה נשאר בתפקידו: "לא חשבתי שנושא השבויים והנעדרים מנוהל באופן לא ערכי ולא מקצועי… לא הייתי מוכן להמשיך בתפקיד". לדבריו, בסופו של דבר, "ראש הממשלה מקבל החלטות לבסוף, מקשיב לכולם".

מבצעים שבוטלו ברגע האחרון

הירש חשף טפח מהמורכבות המבצעית ומהדרמות שמתחוללות מאחורי הקלעים, ואישר כי היו הזדמנויות לחילוץ שלא יצאו לפועל בשל הסיכון הגבוה. לשאלה האם היו מבצעים שתוכננו ובוטלו ענה: "היו רבים כאלה… מרגע שהרמטכ"ל וראש השב"כ קבעו שאין תנאים מספקים לביצוע המשימה, זה הוצג לראש הממשלה ולשר הביטחון וכך זה נחתך". הוא הוסיף כי היו מקרים בהם הכוחות היו קרובים מאוד לחטופים, אך הוחלט לא לפעול "בגלל חשש לחיי חטופים".

סוגיה נפיצה נוספת שעלתה היא היחסים בתוך הקואליציה. הירש סיפר כי בלם את יוזמתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לקידום עונש מוות למחבלים תוך כדי המלחמה, מחשש לחיי החטופים. "התנגדתי נחרצות ליוזמה להביא עונש מוות למחבלים למליאה בזמן שיש לנו שם חטופים חיים ברצועת עזה, ונאבקתי בזה", סיפר הירש, וציין כי קיבל גיבוי מנתניהו בנושא זה.

פוליטיקה? "לא חותם"

לסיום, נשאל הירש על עתידו הפוליטי ועל השמועות כי הוא מיועד לתפקיד שר הביטחון או לשריון בליכוד. הירש הכחיש כוונות אלו באופן גורף: "אני לא הולך לחיים הפוליטיים, אם זאת השאלה", וסיכם כי הוא מתמקד אך ורק במשימת השבת החטופים.