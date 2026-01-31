פודקאסט השנים של סרוגים: תשעה קבין – נשים. יוזמות. חינוך – בהגשת גבריאל יואלי. הפודקאסט – כשמו עוסק ביוזמות, בחינוך ובעיקר בשיח בין נשים, על איך להוביל להצלחה ובפרק 6 מתארחת שוב ד"ר דינה פריד.
ד"ר דינה פריד היא תרפיסטית באומנויות חזותיות, מקימת ורכזת התואר השני באומנויות במכללת הרצוג.
ד"ר פריד חוזרת אלינו לפרק נוסף לשיחה על טיפול רגשי: איך מוצאים מטפל או מטפלת מתאימים, מה עושים כשהילד או הילדה מתנגדים לטיפול, ולמה בכל זאת זה צעד שכדאי לשקול.
מתוך ניסיונה האישי כמטפלת, וכמרצה וכרכזת בתואר שני לתרפיה באומנויות, היא משתפת תובנות, ידע וכלים שיכולים לעזור להורים ולאנשי חינוך להבין טוב יותר את העולם הטיפולי – ולקבל החלטות מושכלות ורגישות.
