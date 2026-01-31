גבריאל יואלי | חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 31.01.2026 / 20:47

בפרק 6 של פודקאסט סרוגים "נשים. יוזמות. חינוך", מתארחת שוב ד"ר דינה פריד על על טיפול רגשי: איך מוצאים מטפל או מטפלת מתאימים, מה עושים כשהילד או הילדה מתנגדים לטיפול, ולמה בכל זאת זה צעד שכדאי לשקול

פודקאסט השנים של סרוגים: תשעה קבין – נשים. יוזמות. חינוך – בהגשת גבריאל יואלי. הפודקאסט – כשמו עוסק ביוזמות, בחינוך ובעיקר בשיח בין נשים, על איך להוביל להצלחה ובפרק 6 מתארחת שוב ד"ר דינה פריד. ד"ר דינה פריד היא תרפיסטית באומנויות חזותיות, מקימת ורכזת התואר השני באומנויות במכללת הרצוג. ד"ר פריד חוזרת אלינו לפרק נוסף לשיחה על טיפול רגשי: איך מוצאים מטפל או מטפלת מתאימים, מה עושים כשהילד או הילדה מתנגדים לטיפול, ולמה בכל זאת זה צעד שכדאי לשקול. עוד באותו נושא נשים. יוזמות. חינוך פרק 4: ד"ר דינה פריד – הפרעות קשב וריכוז 21:04 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏 מתוך ניסיונה האישי כמטפלת, וכמרצה וכרכזת בתואר שני לתרפיה באומנויות, היא משתפת תובנות, ידע וכלים שיכולים לעזור להורים ולאנשי חינוך להבין טוב יותר את העולם הטיפולי – ולקבל החלטות מושכלות ורגישות. להאזנה בסופטיפיי – לחצו כאן

תגיות: אולפן סרוגים, גבריאל יואלי, ד"ר דינה פריד, טיפול רגשי, נשים. יוזמות. חינוך, פודקאסט