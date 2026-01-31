פתרון דיפלומטי באופק? בציוץ של הבכיר האיראני נכתב כי: "בניגוד לאווירת מלחמה תקשורתית מלאכותית – מתגבשת מסגרת למשא ומתן"

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן עלי לאריג'ני מפרסם היום (שבת) בחשבונו ברשת X כי למרות הדיווחים על תקיפה אמריקנית מתוכננת, פניהם לפתרון דיפלומטי.

מוקדם יותר פורסם במהלך השבת כי גל פיצוצים חריג דווח היום במספר מוקדים ברחבי איראן, כאשר החמור שבהם התרחש בעיר הנמל בנדר עבאס שבדרום המדינה. על פי דיווחים מקומיים, בפיצוצים נהרגו לפחות 6 בני אדם ו 14 בני אדם נפצעו.

הרשויות באיראן טענו כי מדובר בפיצוץ שנגרם כתוצאה מדליפת גז, והכחישו בתוקף דיווחים על חיסול בכיר במשמרות המהפכה, מפקד חיל הים עלי רזא תנגסירי.

מוקדם יותר דווח על פיצוץ נוסף בעיר אהוואז שבדרום-מערב איראן, שם נהרגו ארבעה בני משפחה. גם במקרה זה מיהרו גורמי השלטון לטעון כי מדובר בפיצוץ של בלון גז בדירה פרטית. במקביל, מקורות אופוזיציה במדינה דיווחו על פיצוץ בעיר תבריז שבצפון-מערב איראן, אך נכון לשעה זו אין לכך אישור מגורמי שלטון רשמיים.