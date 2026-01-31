השחקנית שזכורה למיליונים כאמו של קווין מקאליסטר בסדרת סרטי 'שכחו אותי בבית', הלכה לעולמה בגיל 71. מהתפקידים הקומיים האייקונים ועד לזכייה בפרסי האמי וגלובוס הזהב – הוליווד נפרדת מהאמנית שהפכה לאמא של כולנו על המסך

בגיל 71 בלבד: עולם הבידור והוליווד מרכין ראש עם לכתה של קתרין אוהרה, השחקנית והקומיקאית הקנדית-אמריקאית שכבשה דורות של מעריצים. אוהרה, שזכורה למיליונים כקייט מקאליסטר, האמא הדאוגה מ"שכחו אותי בבית", הלכה לעולמה ביום שישי האחרון בביתה בלוס אנג'לס כשהיא מוקפת בבני משפחתה.

אוהרה לא הייתה רק "האמא של קווין". הקריירה שלה, שהשתרעה על פני חמישה עשורים, החלה בתוכנית המערכונים המיתולוגית SCTV, שם בלטה ביכולות האלתור ובכישרון הקומי הנדיר שלה. לאורך השנים היא כיכבה בסרטי פולחן כמו "ביטלג'וס" (בתפקיד דליה דיץ) ובסדרת ה"מוקומנטריז" של כריסטופר גסט (כמו "כוכב נולד בתערוכה").

בשנים האחרונות היא חוותה רנסנס אדיר בקריירה בזכות דמותה הבלתי נשכחת של מוירה רוז בסדרה "שיט'ס קריק" (Schitt's Creek). התפקיד הזה זיכה אותה בפרס האמי ובפרס גלובוס הזהב, והפך אותה לאייקון תרבותי עבור דור חדש של צופים בזכות המבטא הייחודי והאישיות הגדולה מהחיים של הדמות.

הבשורה הקשה עוררה גל של מחוות מרגשות מקולגות וחברים. מקולי קאלקין, שגילם את בנה ב"שכחו אותי בבית", פרסם פוסט קורע לב שבו כתב: "אמא, חשבתי שיש לנו עוד זמן. רציתי עוד. רציתי לשבת בכיסא לידך. אני אוהב אותך."

גם שותפה לדרך ארוכת השנים, יוג'ין לוי, ספד לה: "להיות במסלול של קתרין אוהרה היה מתנה קסומה. היא הייתה הכי מצחיקה, הכי חכמה והכי נדיבה. העולם יהיה קצת פחות מבריק בלעדיה."

קתרין אוהרה הותירה אחריה את בעלה, מעצב ההפקה בו וולש, ושני בניהם. היא תיזכר כאמנית שחצתה גבולות בין קומדיה לדרמה, והצליחה תמיד להביא אנושיות גדולה גם לדמויות הכי אקסצנטריות שגילמה.