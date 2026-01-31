מלהקת הבנים ועד למסך הגדול: ג'סטין טימברלייק חוגג 45 שנות יצירה. הצצה למסלול המרתק של הילד מ'מועדון מיקי מאוס' שהפך לאחד האמנים המשפיעים והאהובים בעולם, ואיך הוא מצליח להמציא את עצמו מחדש פעם אחר פעם

כשהוא מביט לאחור על קריירה שמתפרסת על פני שלושה עשורים, ג'סטין טימברלייק יכול לחייך בסיפוק. מי שהתחיל כנער עם תלתלי זהב בלהקת הבנים 'NSYNC, הפך מזמן לאחד האמנים המשפיעים והרב-גוניים ביותר בהיסטוריה של הפופ המודרני. היום (שבת), כשהוא חוגג 45, הוא מוכיח שגיל הוא רק מספר כשמדובר באדם שלא מפסיק להמציא את עצמו מחדש.

התחיל במועדון של הגדולים: הקריירה שלו החלה בתוכנית "מועדון מיקי מאוס" של דיסני. שם הוא הופיע לצד ילדים אנונימיים דאז שהפכו לכוכבי ענק: בריטני ספירס, כריסטינה אגילרה וריאן גוסלינג (איתו הוא אפילו חלק חדר לזמן מה). שיאן של פרסים: במהלך הקריירה שלו, ג'סטין צבר לא פחות מ-10 פרסי גראמי ו-4 פרסי אמי. פרסי האמי שלו הוענקו לו דווקא על היכולות הקומיות שלו והופעות האורח הבלתי נשכחות בתוכנית המערכונים Saturday Night Live. הפריצה הסולנית: לאחר ההצלחה המטורפת עם להקת הבנים 'NSYNC, רבים תהו אם יצליח לבד. התשובה הגיעה ב-2002 עם האלבום Justified, שכלל את הלהיט "Cry Me a River" והוכיח שהוא כאן כדי להנהיג את עולם הפופ. שחקן רציני: ג'סטין הוא אחד האמנים הבודדים שעברו בהצלחה מלאה מעולם המוזיקה לקולנוע. הוא קיבל שבחים מהמבקרים על תפקידו בסרט "הרשת החברתית" (על הקמת פייסבוק), שם גילם את שון פארקר. הקול שמאחורי הטרול: הילדים של היום מכירים אותו בעיקר בתור "בראנץ'" (Branch) – הטרול הכחול והקצת זועף מסדרת סרטי "טרולים" (Trolls). הוא גם הפיק את הפסקול לסרטים, כולל הלהיט המדבק "Can't Stop the Feeling!". חובב גולף מושבע: כשג'סטין לא על הבמה או מול המצלמה, רוב הסיכויים שתמצאו אותו על מגרש הגולף. הוא נחשב לשחקן גולף מוכשר מאוד ואף מארח טורנירי צדקה של הענף. איש עסקים: מעבר לאמנות, טימברלייק הוא יזם. הוא הקים את מותג הלבוש "William Rast" (הקרוי על שם הסבים שלו), השקיע בעבר ברשת החברתית MySpace, ויש לו מותג טקילה משלו בשם "901". קשר ישראלי: ג'סטין הופיע בישראל פעם אחת, במאי 2014, בפארק הירקון מול עשרות אלפי מעריצים. הוא ציין אז את הביקור כאחת החוויות המרגשות עבורו ואף ביקר בכותל המערבי. נשוי באושר (בהוליוודית): הוא נשוי לשחקנית ג'סיקה ביל משנת 2012. לשניים יש שני בנים, סילאס ופיניאס. למרות השמועות הבלתי פוסקות בצהובונים לאורך השנים, הם נחשבים לאחד הזוגות היציבים בתעשייה. פחד קהל? ממש לא: ג'סטין הופיע פעמיים במופע המחצית של הסופרבול – פעם אחת בהופעה השערורייתית עם ג'נט ג'קסון (2004) ופעם נוספת כהופעת סולו מרכזית ב-2018.

בגיל 45, טימברלייק נמצא בנקודה שבה הוא משלב בין המעמד של "אגדה חיה" לבין רצון עז להמשיך וליצור. הוא מצליח לתחזק קריירה יציבה תוך שהוא מקדיש זמן למשפחתו ולחייו האישיים, כשהוא תמיד שומר על אותו חיוך כובש ואנרגיה שגורמת לכולנו לרצות לרקוד.

הוא אולי כבר לא הנער ששר "Bye Bye Bye", אבל הוא ללא ספק הגבר שאומר "Hello" לכל אתגר חדש בשיא הסטייל.