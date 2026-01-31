היא משלנו: כוכבת האירוויזיון הישראלית הצעירה טלי גולרגנט, שייצגה את לוקסמבורג ב-2024, משחררת היום לראשונה סינגל חדש. האזינו

טלי גולרגנט (TALI), השם שפרץ לתודעה הבינלאומית כנציגת לוקסמבורג באירוויזיון 2024, מוכיחה היום (שבת) שהיא כאן כדי להישאר. בשיאו של ינואר 2026, היא משחררת את "STYLE" – המנון פופ-R&B משובח שמשלב בין הווייב המלוטש של ניו יורק לבין האנרגיה הממגנטת שהפכה אותה לאהובת הקהל. השיר החדש, שיוצא היום בכל הפלטפורמות, הוא סנונית ראשונה מתוך פרויקט רחב יותר ומציג צד בוגר, בטוח ומתוחכם של האמנית הצעירה שפרצה לתודעה באירוויזיון.

עבורנו בישראל, טלי היא הרבה יותר מנציגה של מדינה אירופית; היא "משלנו" לכל דבר. הזמרת, שנולדה בירושלים ונדדה עם משפחתה בעולם, תמיד שמרה על זיקה עמוקה לשורשיה הישראליים. הקשר הזה עמד למבחן משמעותי במאי 2024, במהלך אחד מתחרויות האירוויזיון הסוערים והמורכבים ביותר שידעו המעריצים, במאלמו שבשבדיה.

באותה שנה, כשרוחות של חרם ופוליטיקה איימו להשתלט על הבמה, ורבים מהמתמודדים בחרו להפנות עורף לנציגת ישראל, עדן גולן, טלי בלטה באומץ לבה ובאנושיותה. היא הייתה בין הבודדות בנבחרת האמנים שלא נכנעה ללחץ החברתי, לא החרימה את עדן והפגינה כלפיה חברות אמיצה וסולידריות מאחורי הקלעים ובפומבי.

היום, עם צאתו של "STYLE", טלי ממשיכה לבסס את מעמדה ככוכבת פופ גלובלית שצועדת בדרך שלה. השיר החדש מלא בסטייל (כשמו כן הוא), עם הפקה נקייה ומקצב שאי אפשר להישאר אדישים אליו. נראה שה-"Fighter" של 2024 הפכה לאמנית מגובשת שלא מפחדת להשמיע את קולה – עם המון כישרון וגאווה בלב.