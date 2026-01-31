חברת דירוג האשראי MOODY'S עדכנה את תחזית הדירוג של ישראל לרמה "יציבה", זאת למרות כל האיומים הביטחוניים והמתיחות עם איראן

חברת דירוג האשראי Moody’s עדכנה את תחזית הדירוג של ישראל. למרות האיומים הביטחוניים, ואחרי שנתיים לא יציבות נראה שישראל נמצאת במקום הרבה יותר טוב מהמצופה.

עוד נמסר בהודעה כי Moody's אישרה את דירוג האשראי ברמה של Baa1, על רקע הביצועים הפיסקליים ואיתנות הכלכלה הישראלית.

החשב הכללי במשרד האוצר יהלי רוטנברג מסר בתגובה: “העדכון של Moody’s מצטרף למגמה רחבה לבחינה מחודשת של הערכת הסיכון של כלכלת ישראל. במבט לאחור, הודעת החברה מדגישה את העמידות והאיתנות של הכלכלה הישראלית בשנתיים האחרונות, שהיו בפועל גבוהות מהמצופה, ואת העובדה שההשפעה על המצב הפיסקלי הייתה משמעותית אך נותרה תחת שליטה. במקביל, אנו רואים שהערכה זו נתמכת גם בשיקוף ביצועי השווקים: הירידה המשמעותית בפרמיית הסיכון בתקופה האחרונה משקפת את אמון המשקיעים, את ניהול החוב האחראי ואת הנגישות הגבוהה של מדינת ישראל לשווקים.”

עוד מסר החשב הכללי: “במבט קדימה, נדרשת משמעת פיסקלית עקבית והמשך צעדי התכנסות שיבטיחו מגמת ירידה ביחס החוב לתוצר לאורך זמן. הדרך לחיזוק דירוג האשראי עודנה בעיצומה, והעדכון הנוכחי הוא שלב חשוב בדרך. אני מסיים היום את תפקידי לאחר שנים מאתגרות שבמהלכן התקבלו גם החלטות דירוג מורכבות, ולכן יש משמעות מיוחדת למגמת השיפור בדירוג שאנו רואים כעת. האמון הזה אינו מובן מאליו; הוא תוצאה של עבודה מקצועית, עקבית ואחראית של רבים לאורך הדרך. היסודות שנבנו בתקופה זו מציבים תשתית איתנה להמשך חיזוק אמון השווקים בכלכלת ישראל, תוך שמירה על מדיניות פיסקלית אחראית".