אחרי שבת אביבית, מחר יגיע השרב החורפי לשיאו עם טמפרטורות חריגות שלא נמדדו במרכז הארץ מאז שנות ה-80. בערב ט"ו בשבט הגשם יחזור לביקור קצר, אך התחזית להמשך פברואר מדאיגה

מזג האוויר האביבי שליווה אותנו במהלך השבת היה רק הפרומו למה שצפוי מחר (א'). השירות המטאורולוגי מעדכן כי מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות כתוצאה מזרימת אוויר דרומי יבש לאזורנו, שתביא איתה חום חריג ביותר לעונה.

על פי התחזית, ביום ראשון – היום הראשון של חודש פברואר – יטפסו המעלות בהרים ל-24-25 מעלות, בעוד שבצפון הנגב, בשפלה ובחוף הן יגיעו לסביבות ה-30 מעלות. בערים כמו קריית גת, בית דגן ובאזור נתב"ג צפויות להימדד כ-29.5 מעלות.

מדובר באירוע נדיר: טמפרטורות כה גבוהות בתחילת פברואר לא נמדדו במרכז הארץ כמעט 40 שנה, מאז פברואר 1987. גם בחורף 2010 נרשמו טמפרטורות גבוהות בתאריכים אלו, אך הן לא חצו את רף ה-30.

המהפך של ט"ו בשבט והתחזית השחונה

השרב החורפי יהיה קצר יחסית. כבר ביום שני בערב, ערב חג האילנות, יחול שינוי במזג האוויר וגשם יחל לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. הגשמים צפויים להימשך עד לשעות הבוקר של יום שלישי.

אולם, מי שמצפה לחזרתו של החורף במלוא עוזו עלול להתאכזב. החל מיום רביעי החורף "יוריד הילוך" ועוזב אותנו לזמן ממושך. בשליש הראשון של חודש פברואר הטמפרטורות יהיו גבוהות משמעותית מהממוצע והתחושה תהיה אביבית לחלוטין.

התחזיות ארוכות הטווח המעודכנות מצביעות על מגמה מדאיגה להמשך: לאחר הסערות של דצמבר וינואר, חודש פברואר צפוי להיות שחון (יבש) ביחס לממוצע הרב-שנתי, ללא מערכות גשם משמעותיות הנראות באופק.