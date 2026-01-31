גל פיצוצים חריג דווח השבת במספר מוקדים ברחבי איראן, כאשר החמור שבהם התרחש בעיר הנמל בנדר עבאס שבדרום המדינה. על פי דיווחים מקומיים, בפיצוצים נהרגו לפחות 6 בני אדם ו 14 בני אדם נפצעו.

הרשויות באיראן טענו כי מדובר בפיצוץ שנגרם כתוצאה מדליפת גז, והכחישו בתוקף דיווחים על חיסול בכיר במשמרות המהפכה, מפקד חיל הים עלי רזא תנגסירי.

מוקדם יותר דווח על פיצוץ נוסף בעיר אהוואז שבדרום-מערב איראן, שם נהרגו ארבעה בני משפחה. גם במקרה זה מיהרו גורמי השלטון לטעון כי מדובר בפיצוץ של בלון גז בדירה פרטית. במקביל, מקורות אופוזיציה במדינה דיווחו על פיצוץ בעיר תבריז שבצפון-מערב איראן, אך נכון לשעה זו אין לכך אישור מגורמי שלטון רשמיים.

דיווחים נוספים מדברים על פיצוצים גם בעיר כרג' ובשכונת פרנד שבפאתי טהראן, לצד דיווחים נקודתיים ממוקדים נוספים ברחבי המדינה. עם זאת, לא כל האירועים זכו לאישור רשמי, והתקשורת הממלכתית באיראן מתייחסת אליהם בזהירות.

במערכת הביטחון בישראל מעריכים כי אין בשלב זה אינדיקציה לפעילות אמריקנית או ישראלית מאחורי האירועים, וכי ייתכן שמדובר ב"אירועים פנימיים" על רקע תקלות תשתית או רשלנות. מפקד תחנת כיבוי האש בבנדר עבאס צוטט בתקשורת האיראנית כאומר כי דליפת גז היא שגרמה לפיצוץ בעיר.

נכון לעכשיו, המשטר האיראני ממשיך להכחיש כל קשר בין האירועים השונים ומדגיש כי אין מדובר בפעולה עוינת מתואמת, אך ריבוי הדיווחים והפיזור הגאוגרפי מעוררים שאלות רבות.