הסערה הציבורית התעוררה השבוע לאחר שפורסם תיעוד קשה, בו נראה פעיל הימין מרדכי דוד כשהוא חוסם את רכבו של נשיא בית המשפט העליון בדימוס, אהרן ברק. באירוע, שהתרחש בשעה שברק שהה ברכב, הטיחו בו המפגינים קריאות גנאי קשות וכינו אותו בין היתר "דיקטטור" ו"חמינאי". הבוקר (שישי) תושבים רבים הגיעו למפגן תמיכה ספונטני בתל אביב כדי לחזק את ידיו
"אני מאוד התפלאתי לשמוע שכל אלה שתומכים בי אומרים 'מה הולכים עם היהודי הזקן והתשוש הזה'" סיפר ברק בהתרגשות והמשיך "אני לא תשוש. אני אולי זקן, אבל לא תשוש". בהתייחסו לתקיפה עצמה הבהיר ברק כי הסיבה לה אינה אישית או ביוגרפית: "זה לא משום שאני ניצול שואה, אלא משום שהבעתי דעות אלה ואחרות".
כאמור, ברק ובתו הגישו תלונה במשטרה נגד מרדכי דוד בעקבות האירוע. הבת, שנהגה ברכב, התייצבה בתחנת משטרת תל אביב צפון ומסרה עדות, ובמשטרה נפתחה חקירה בנושא כבר קודם לכן.
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
1 דיונים
אורלי
ברק מעודד אנארכיה כי זה משרת את האינטרסים שלו . העובדה הקובעת- 18 דירות פאר15:51 30.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
אהרון ברק, אוהבים אותך, חיבוק גדול מכל עם ישראל. מי, שתקף אותך הוא כלב התקיפה של משמרות המהפכה, כמו חיזבאללה. הוא ומפעיליו, צריכים לשבת בכלא בעוון בגידה במדינה.15:51 30.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אהרון חמינאי ברק
שירי את מטורפת15:56 30.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
איתי
אהרון ברק מייצג את הדמוקרטיה ואת כל מה שיפה בארץ אם האיש מפריע לכם אתם כנראה אנטי דמוקרטים16:02 30.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרח מודאג
חוק לימין וחוק לשמאל16:21 30.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
איתי
אהרון ברק מייצג את הדמוקרטיה ואת כל מה שיפה בארץ אם האיש מפריע לכם אתם כנראה אנטי דמוקרטים16:02 30.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורלי
ברק מעודד אנארכיה כי זה משרת את האינטרסים שלו . העובדה הקובעת- 18 דירות פאר15:51 30.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
אהרון ברק, אוהבים אותך, חיבוק גדול מכל עם ישראל. מי, שתקף אותך הוא כלב התקיפה של משמרות המהפכה, כמו חיזבאללה. הוא ומפעיליו, צריכים לשבת בכלא בעוון בגידה במדינה.15:51 30.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אהרון חמינאי ברק
שירי את מטורפת15:56 30.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר