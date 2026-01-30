לאחר פרסום התיעוד שבו נחסם רכבו של אהרן ברק ונשמעו קריאות גנאי, הגיעו הבוקר תומכים למפגן הזדהות בתל אביב. ברק ובתו הגישו תלונה במשטרה, ונפתחה חקירה

הסערה הציבורית התעוררה השבוע לאחר שפורסם תיעוד קשה, בו נראה פעיל הימין מרדכי דוד כשהוא חוסם את רכבו של נשיא בית המשפט העליון בדימוס, אהרן ברק. באירוע, שהתרחש בשעה שברק שהה ברכב, הטיחו בו המפגינים קריאות גנאי קשות וכינו אותו בין היתר "דיקטטור" ו"חמינאי". הבוקר (שישי) תושבים רבים הגיעו למפגן תמיכה ספונטני בתל אביב כדי לחזק את ידיו

"אני מאוד התפלאתי לשמוע שכל אלה שתומכים בי אומרים 'מה הולכים עם היהודי הזקן והתשוש הזה'" סיפר ברק בהתרגשות והמשיך "אני לא תשוש. אני אולי זקן, אבל לא תשוש". בהתייחסו לתקיפה עצמה הבהיר ברק כי הסיבה לה אינה אישית או ביוגרפית: "זה לא משום שאני ניצול שואה, אלא משום שהבעתי דעות אלה ואחרות".

כאמור, ברק ובתו הגישו תלונה במשטרה נגד מרדכי דוד בעקבות האירוע. הבת, שנהגה ברכב, התייצבה בתחנת משטרת תל אביב צפון ומסרה עדות, ובמשטרה נפתחה חקירה בנושא כבר קודם לכן.