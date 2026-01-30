לאחר הריאיון ב"ידיעות אחרונות" בו תקף בכיר אגודת ישראל את ראש הממשלה וטען כי "נתניהו משקר לחרדים", בליכוד בחרו להגיב במסר כפול: אשרור הברית עם המפלגות החרדיות לצד עקיצה אישית כלפי היועץ הבכיר

בראיון נרחב למוסף "7 ימים", יצא מוטי בבצ'יק, עוזרו הבכיר של שר השיכון יצחק גולדקנופף והאיש החזק בחסידות גור, במתקפה חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בבצ'יק, שנחשב במשך שנים לציר מרכזי בקשר בין החרדים לליכוד, הציג קו תקיף לפיו האמון בין הצדדים נשבר, תוך שהוא מצהיר כי הציבור החרדי אינו מחויב עוד אוטומטית לנתניהו כבעבר. במפלגת השלטון בחרו להגיב בזלזול כלפי האיש עצמו, תוך ניסיון להפריד בינו לבין הציבור שהוא מייצג.

בגוף הריאיון פירט בבצ'יק את טענותיו כלפי התנהלות הליכוד והעומד בראשו. הוא טען כי "כולם רואים שנתניהו משקר לציבור החרדי" והוסיף כי "אנחנו כבר לא בכיס שלו". בבצ'יק אף חשף מתיחות אישית וטען כי נתניהו פעל מאחורי הקלעים להדחתו ממשרד השיכון ("הוא ניסה להזיז אותי"). בנוסף לביקורת הפוליטית, בבצ'יק התייחס לסוגיית הגיוס בצל המלחמה והבהיר כי מבחינתו דבר לא השתנה: "תמיד היו מלחמות ולומדי תורה. מה שהיה 77 שנה יכול להמשיך עוד 77 שנה".

בתגובה לדברים, פרסמה מפלגת הליכוד הודעה המבקשת לעשות הפרדה בין עמדת הציבור החרדי לבין דבריו של בבצ'יק עצמו. המפלגה הדגישה את השותפות האסטרטגית עם הסיעות החרדיות, אך בחרה להתייחס לבבצ'יק בנימה אישית, תוך רמיזה למצבו: "הציבור החרדי הוא חלק אורגני מהמחנה הלאומי, שותף טבעי לממשלות הימין בראשות ראה״מ נתניהו ואף פוליטיקאי לא יוכל לשנות זאת. לגבי מוטי בבצ'יק, איננו שופטים אדם בשעת צערו ומאחלים לו בהצלחה בדרכו"