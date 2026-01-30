בכיר מאוד לשעבר במשטרת ישראל נחקר באחרונה בחשד להעסקת שוהה בלתי חוקי, כך פורסם היום (שישי) החקירה התנהלה בתחנת מסובים, במסגרת חקירה פלילית שנפתחה בעקבות מעצרו של שוהה בלתי חוקי.

על פי גורמי החקירה, השוהה הבלתי חוקי שנעצר טען בחקירתו כי הועסק על ידי הבכיר לשעבר. בשלב זה שמו של החשוד אינו מותר בפרסום, והחקירה נמצאת בעיצומה.

הבכיר כיהן בעבר בתפקיד רם במשטרה עד לפני מספר שנים. בתקופה האחרונה התבטא בפומבי נגד מדיניות השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ונגד המפכ"ל, דני לוי.

מטעמו של הבכיר לשעבר טרם נמסרה תגובה. במשטרה ציינו כי החקירה נמשכת, וכי פרטים נוספים יימסרו בהתאם להתפתחויות ובהתאם להנחיות הדין.