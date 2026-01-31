חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 31.01.2026 / 18:33

אחרי סוף שבוע אביבי, מזג אוויר בשבוע הקרוב ימשיך להיות חם. בשני ובשלישי נקבל קצת טעימות של חורף, אך מיום רביעי שוב התחממות. תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב

אחרי סוף שבוע אביבי, מזג אוויר בשבוע הקרוב ימשיך להיות חם. בשני ובשלישי נקבל קצת טעימות של חורף, אך מיום רביעי שוב התחממות. יום ראשון: מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, ויעשה חם ויבש מהרגיל לעונה במידה ניכרת. יום שני: מעונן חלקית, תחול ירידה בטמפרטורות ועלייה בלחות, ינשבו רוחות ערות וישרור אובך. לקראת לילה יחל לרדת גשם בצפון ‏הארץ, אשר יתפשט בהדרגה למרכז. בלילה קיים חשש קל מהצפות במישור החוף הצפוני. כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . זרימה חזקה במפל סער ובנחל גובתה (עופר שנער, רט"ג) יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה נוספת בטמפרטורות. ירדו גשמים מדי פעם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, וינשבו רוחות ערות. בבוקר צפויות סופות רעמים בודדות בצפון הארץ, וקיים חשש קל מהצפות במישור החוף הצפוני. בשעות אחר הצהריים הגשמים והרוחות יתמעטו ויחלשו. יום רביעי: מעונן חלקית וייתכן טפטוף. הטמפרטורות סביב הממוצע לעונה. יום חמישי: נאה עם עלייה קלה בטמפרטורות

תגיות: אובך, גשם, השירות המטאורולוגי, חום, חורף, מזג אוויר, מזג האוויר, קור, קיץ, שמש, שרב, תחזית מזג אוויר, תחזית מזג האוויר