שמחה בעולם התקשורת הסרוג: העיתונאי ומגיש הרדיו והטלוויזיה עקיבא נוביק התארס היום (ו') לבת זוגו, הדר.

נוביק שיתף את הבשורה המשמחת עם עוקביו ברשתות החברתיות, כשהוא מצטט משירו של נתן אלתרמן "פגישה לאין קץ": "מה מוזר שביקשתי אותך בדרכים לרוב, עד שבאתי אל סף ביתך והוא כה קרוב". לטקסט המרגש הוסיף נוביק את המילים: "בשעה טובה, התארסנו".

 

עקיבא נוביק, מהעיתונאים הבולטים במגזר הסרוג, משמש כיום ככתב וכמגיש בתאגיד השידור הציבורי "כאן", ובעבר שימש ככתב הפרלמנטרי של חדשות 13.

מערכת "סרוגים" מאחלת מזל טוב וברכת בניין עדי עד.