מזל טוב: העיתונאי הסרוג ומגיש הטלוויזיה עקיבא נוביק בישר על אירוסיו לבת זוגו הדר. "מה מוזר שביקשתי אותך בדרכים לרוב, עד שבאתי אל סף ביתך והוא כה קרוב"

שמחה בעולם התקשורת הסרוג: העיתונאי ומגיש הרדיו והטלוויזיה עקיבא נוביק התארס היום (ו') לבת זוגו, הדר. נוביק שיתף את הבשורה המשמחת עם עוקביו ברשתות החברתיות, כשהוא מצטט משירו של נתן אלתרמן "פגישה לאין קץ": "מה מוזר שביקשתי אותך בדרכים לרוב, עד שבאתי אל סף ביתך והוא כה קרוב". לטקסט המרגש הוסיף נוביק את המילים: "בשעה טובה, התארסנו". הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Akiva Novick‎‏ (@‏‎akiva_novick‎‏)‎‏ עקיבא נוביק, מהעיתונאים הבולטים במגזר הסרוג, משמש כיום ככתב וכמגיש בתאגיד השידור הציבורי "כאן", ובעבר שימש ככתב הפרלמנטרי של חדשות 13. מערכת "סרוגים" מאחלת מזל טוב וברכת בניין עדי עד.

